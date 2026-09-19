Murió la madre de Román El Original y él la despidió con un fuerte mensaje: "De adolescente se enteró de que iba a ser mamá y luchó para tenerme..."

El cantante Román El Original, un precursor de la cumbia villera y referente del género en la actualidad, atraviesa un mal momento por la muerte de su madre, Ana, a quien despidió con un emotivo mensaje que también es un homenaje por toda su lucha por tenerlo y criarlo.

La noticia se conoció en las últimas horas a través de las redes del propio artista, cuyo nombre verdadero es Román Sívori. Allí publicó un extenso texto de despedida en el que repasó la historia de su mamá, una mujer que siendo apenas una adolescente se enteró de que iba a ser madre y, a pesar de todos los obstáculos, salió adelante para darle todo.

"Mamá fue un ejemplo para mí. Desde muy chica la vida la llevó a convertirse en mujer: siendo apenas una adolescente se enteró de que iba a ser mamá y, a pesar de todo lo que eso conlleva, luchó para tenerme", escribió Román en uno de los pasajes más emotivos del mensaje. El cantante también recordó el contexto social de aquellos años: "No sé si muchos lo saben, pero en esos años ser madre tan chica y sin un marido estaba muy mal visto. Sin embargo, a pesar de todo eso, ella me amó y me cuidó desde el primer día".

Román se crió en Boulogne, bajo el cuidado de su madre y de sus abuelos maternos. Ese vínculo fue clave en su vida: "Con la compañía de mis abuelos, me crió y me cuidó siempre. Fue mi mamá y mi papá; nunca sentí esa ausencia ni necesité de una figura paterna porque ella siempre estuvo en todo".

El cantante destacó el sacrificio diario de su madre para que a él no le faltara nada: "Me acuerdo las veces que se iba a las 4 de la madrugada y volvía a casa a la noche cansada, pero aun así venía con las ganas de disfrutar y jugar conmigo a lo que sea. Si yo era feliz, ella también lo era".

El vínculo entre madre e hijo fue más allá de la crianza. Román la describió como su mejor amiga y compañera: "Fue mi mejor amiga, compañera, maestra y, sobre todo, la mejor mamá del mundo. Siempre hablábamos de todo: de amores, de la calle, de la vida, de todo lo que uno se puede imaginar". En entrevistas, el artista contó que con su mamá hablaba sin filtros, que eran "muy compinches" y que nunca se guardaron nada.

Esa confianza también se notó cuando Román quiso saber la verdad sobre su padre biológico. El cantante no lo conoció, porque sus padres se separaron cuando él era muy bebé. Años atrás, movido por el deseo de darles respuestas honestas a sus hijas, le preguntó a su mamá y ella le contó toda la historia sin vueltas.

En el mensaje de despedida, Román también habló del orgullo que sentía por ella: "Se me infla el pecho al hablar de mi mamá porque estoy recontra orgulloso de quién fue, con sus defectos y sus virtudes. Fue la mejor, por eso siempre la defendí y la voy a defender contra quien sea". Y agregó: "Lamentablemente, un puto vicio como el cigarrillo me la llevó muy pronto, pero a la vez siento el alivio de que no sufrís más, de que ahora estás con los abuelos que tanto extrañabas".

El cierre del texto fue puro sentimiento: "Igual no sabés las ganas que tengo de poder darte otro abrazo y decirte lo mucho que te amo, mamá. Que voy a estar bien, que dejes de preocuparte por todos, que te relajes y descanses tranquila". Y prometió: "Voy a seguir haciéndote sentir orgullosa, nunca te voy a defraudar. Me voy a cuidar y voy a cuidar a mi familia como vos me enseñaste a hacerlo".

Román Sívori construyó una carrera de más de dos décadas en la música. Debutó en 2003 y se destacó por mezclar cumbia villera con reguetón, un estilo que él mismo bautizó como "cumbietón". Temas como "Tu maestro", "La Bomba" y "Me tienes que olvidar" lo convirtieron en una figura popular, con noches de hasta catorce shows y una legión de fanáticas que lo seguían a todos lados . En 2012 fue nominado a los Premios Gardel como Mejor Artista Masculino Tropical por el álbum "Esto soy yo".

Hoy, lejos de aquellos años de euforia, Román vive una etapa más tranquila y familiar, dedicada a sus dos hijas, Giovanna y Joaquina. En ese rol de padre, el recuerdo de su mamá se vuelve más fuerte que nunca. Ella le enseñó que los hijos son todo, y él lo tiene claro: "Tengo dos niñas hermosas que me necesitan como yo te necesité a vos".