Murió Linda, la perrita de Cande Tinelli: la desgarradora despedida de la cantante

Este lunes 14 de septiembre, Cande Tinelli compartió una triste noticia en sus redes sociales: murió Linda, su perrita, después de 14 años juntas. La hija de Marcelo Tinelli despidió a su compañera incondicional con un emotivo mensaje en Instagram y recordó el profundo vínculo que las unió durante todo ese tiempo.

La mascota atravesaba un delicado momento de salud. En julio, la cantante había contado que los veterinarios le habían detectado un tumor maligno en la vejiga y que incluso le habían planteado la posibilidad de la eutanasia para evitarle sufrimiento. Sin embargo, Cande decidió que Linda pasara por una cirugía para intentar mejorar su calidad de vida.

Finalmente, la influencer tuvo que decirle adiós y eligió compartir su dolor con sus seguidores. "Nunca imaginé en mi vida tener que vivir esto. Escribo y lloro. Nos dijimos adiós Linda, pero en el plano físico, y por un ratito. Ahora estás dentro mío. Mi vida entera sos y serás vos. Nadie me amó tanto como lo hiciste vos. Incondicional. El amor más puro que sentí por un ser vivo", escribió.

La despedida de Cande Tinelli a su perrita Linda. (Foto: Instagram/ @candelariatinelli).

En su despedida, la artista también destacó la fortaleza de su mascota durante los últimos meses. "No podías sufrir más. Lo diste todo. Mi Highlander, la más guerrera. Este finde entendimos todo las dos. Y yo te dije que iba a estar bien y te entregaste, así que confía en mí que así va a ser", expresó conmovida.

Así, la hija de Marcelo Tinelli cerró una etapa marcada por 14 años de compañía, afecto y una historia compartida con Linda. Su publicación rápidamente reflejó el dolor por la pérdida de quien fue una presencia fundamental en su vida.