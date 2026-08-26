Murió Rubén Rada: la despedida de los famosos a la leyenda de la música uruguaya

Rubén Rada, leyenda de la música uruguaya, murió esté miércoles 26 de agosto a los 83 años. El músico, cantante y compositor permanecía internado desde hace aproximadamente un mes luego de atravesar un cuadro de neumonía y sus complicaciones. La noticia de su fallecimiento fue confirmado por familiares del artista en redes sociales.

"Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo", informaron sus seres queridos a través de un comunicado que difundieron en Instagram.

La publicación superó los 64 mil "me gusta" y se llenaron de comentarios donde decenas de artistas volcaron su tristeza tras la invaluable pérdida de Rúben Rada.

"Qué noticia tan triste. Gracias, Negro querido, por tu música y tu don de gente. Por siempre en mi corazón. Que se ilumine tu camino hacia el descanso eterno", escribió Valeria Lynch. En esa línea, Ivonne Guzmán expresó: "Qué tristeza. Abrazo fuerte, familia. Lo siento mucho. Vuela alto Negro, gracias por siempre".

La despedida de Dante Spinetta a Rubén Rada. (Foto captura de Instagram).

Dante Spinetta también despidió a Rubén Rada: "Gracias por tanto, Negro querido. QEPD". "Te amamos, Negro. Abrazo enorme para la familia y amigos", se sumó a los mensajes Conociendo Rusia.

Rochi Igarzábal, Julieta Díaz, Pedro Aznar, Fernanda Metilli, Pachu Peña, Migue Granados fueron otros de los tantos famosos que dejaron su comentario en el posteo.

La despedida de Natalia Oreiro a Rubén Rada. (Foto captura de Instagram).

Natalia Oreiro compartió imágenes junto al artista, acompañado de unas cálidas palabras de despedida. "Querido Negro... no tengo palabras, fuiste, sos y serás lo más grande del Uruguay... como artista, como persona, como amigo. Inteligente, cálido, generoso y ocurrente. A vos no se te va a extrañar, porque cada rincón, cada canción, te tendrá siempre presente en todos los corazones de los que te amamos y admiramos profundamente", sostuvo la actriz.

La despedida de Fito Páez a Rubén Rada. (Foto captura de Instagram).

Por su parte, Fito Páez compartió un álbum de fotos junto a su colega. "La familia Rada es la familia Páez. Hoy se nos fue el gran caudillo del amor y la música. De la risa, el swing y la alegría. ¡Dios!, como lo voy a extrañar", fue el mensaje de despedida del artista rosarino.

La despedida de Los Auténticos Decadentes a Rubén Rada. (Foto captura de Instagram).

"Hasta siempre, Negro querido. Tu música y tu felicidad se quedan para siempre con nosotros", escribieron Los Auténticos Decadentes en una historia de Instagram.