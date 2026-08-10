Natalia Oreiro cuestionó al Gobierno y Javier Milei apuntó en su contra: "No podés..."

Después de algunas semanas de su fuerte cruce con Florencia Peña, Javier Milei volvió a apuntar contra una figura del espectáculo. Esta vez, el Presidente reaccionó a las declaraciones de Natalia Oreiro en el programa de Mirtha Legrand, donde la actriz de "Yo, Narciso" cuestionó el impacto de las medidas de su gestión. La respuesta del mandatario no tardó en llegar y generó revuelo en las redes.

Todo comenzó durante la emisión del sábado de "La Noche de Mirtha", cuando Diego Sehinkman analizaba en la mesa de "La Chiqui" la situación económica y las decisiones tomadas por la gestión libertaria. "El gobierno está haciendo un trabajo que nadie de la política tradicional quería hacer, que era una mala palabra y era tabú, que se llama ajuste de la macroeconomía, que no es sexy hablar de eso ni vende entradas en los teatros", sostuvo el periodista de TN.

Ante esa explicación, Legrand marcó otra mirada y llevó la discusión hacia la realidad cotidiana: "A la gente no le alcanza para vivir". La conversación continuó y Sehinkman también reconoció que la administración nacional comete errores. En ese momento, Oreiro intervino y planteó su preocupación por el impacto de esas decisiones: "Lo que pasa es que un error de la política puede llevarse puesta a un montón de gente necesitada".

Las declaraciones de la actriz llegaron hasta Milei, quien decidió responderle directamente a través de sus redes sociales. El Presidente cuestionó su postura y puso el foco en la relación de Oreiro con Rusia: "Se llama Natalia Oreiro Dijo que los 'errores´del gobierno se llevan puesta a mucha gente. Pero Oreiro es fan n.°1 del régimen de Putin en Rusia. Donde no podés criticar porque te desaparecen o liquidan. Es fácil opinar desde acá".