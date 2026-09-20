Nina y Jorgito se reencontraron antes del regreso de "Avenida Brasil": las fotos que causaron furor

A raíz del éxito internacional alcanzado tras su estreno en 2012, "Avenida Brasil" tendrá segunda temporada, según confirmó TV Globo. La telenovela brasileña, cuya repetición se emite por Telefe, regresará a la pantalla chica con una renovada historia que contará con gran parte del elenco original. Luego del anuncio oficial, el actor que interpretó a Jorgito subió fotos junto a la actriz de Nina, causando furor en los fans de la superproducción.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cauã Reymond compartió postales junto a Débora Falabella, su histórica compañera en la icónica ficción que supo transformarse en un verdadero fenómeno de audiencia.

El reencuentro entre actores de Jorgito y Nina de "Avenida Brasil". (Instagram/@cauareymond).

Acompañado de las imágenes del reencuentro, el actor decidió agregar un mensaje especial dedicado a los fanáticos de la novela. "Ustedes ya saben la novedad, ¿no? En enero tenemos nuevas historias de Avenida Brasil para contar", adelantó el artista.

Sucede que la dupla de actores volverá a ponerse en la piel de Jorgito y Nina, dos personajes centrales en la historia, cuyo amor nació en la infancia en "El tiradero", cuando ambos se llamaban Patata y Rita, respectivamente.

El reencuentro entre actores de Jorgito y Nina de "Avenida Brasil". (Instagram/@cauareymond).

La continuación de "Avenida Brasil" llegará a la pantalla de TV Globo en 2027 y retomará la historia varios años después del final original. Entre los regresos confirmados también se encuentran Adriana Esteves (Carmina) y Murilo Benício (Tifón).

¿De qué se tratará la segunda temporada? La trama transcurrirá 12 años después del desenlace conocido por todos. Carmina volverá a El Divino tras cumplir su condena, convertida en una referente del trabajo social y buscando el perdón de las personas a las que dañó, especialmente de su hija Ágata. Su regreso la acercará nuevamente a la familia de Tifón, aunque reavivará su conflicto con Nina. De esta manera, el interrogante será si Carmina realmente cambió o si sigue siendo la misma villana de siempre.