Pincoya fue retenida en Migraciones tras su eliminación de "Gran Hermano": "No puede pasar usted porque..."

El regreso a Chile de Pincoya después de su paso por Gran Hermano 2026 tuvo un episodio que no estaba en sus planes.

Una semana después de abandonar el reality, la exparticipante llegó a Aeroparque con la intención de volver a su país y reencontrarse con su hijo Felipe, pero un inconveniente en Migraciones terminó demorando su viaje.

La participante chilena se enteró en ese momento de que necesitaba presentar una documentación vinculada con el período que permaneció en la Argentina. La falta de ese papel le impidió avanzar con el trámite y generó una situación de incertidumbre que la tomó completamente por sorpresa.

El inesperado aviso que recibió en Migraciones

Todo comenzó cuando Pincoya intentó realizar los trámites correspondientes antes de abordar el vuelo. En ese momento, desde Migraciones le comunicaron que faltaba un documento que debía enviar la producción del programa.

La exparticipante contó que intentó comunicarse con integrantes de Gran Hermano para solucionar el problema, aunque inicialmente no obtuvo respuesta.

"No me dejaban salir de la Argentina porque faltaban unos documentos que no les enviaron. Llamé a los de la producción del programa y nadie me contestó. Después se solucionó, pero estuve muy angustiada", relató.

La situación la encontró desprevenida, ya que, según explicó, no sabía que necesitaba presentar ese papel para poder abandonar el país.

"Me entró el susto": la preocupación de Pincoya

El momento de mayor tensión llegó cuando recibió una explicación que aumentó todavía más sus dudas sobre lo que podía ocurrir con su viaje.

"No puede pasar usted porque nos tienen que mandar un papel por el tiempo que estuvo acá", le indicaron.

La frase generó preocupación en Pincoya, que en ese momento no tenía certezas sobre cuánto podía extenderse la espera ni sobre si lograría tomar el vuelo previsto hacia Chile.

Mientras aguardaba una solución, además, recibió el apoyo de otras personas que estaban en la fila y que reconocieron su paso por el reality.

"Por suerte en la fila había gente chilena haciéndome el aguante. Yo desconocía lo del papel. Me entró el susto", contó al recordar lo ocurrido.

Finalmente pudo viajar a Chile

Después de varios minutos de espera, el inconveniente administrativo quedó solucionado y Pincoya pudo continuar con el trámite que necesitaba para salir del país.

Finalmente, la exparticipante logró subir al avión y regresar a Chile, aunque el episodio le dejó un momento de mucha tensión. La situación también le sirvió para contarles a sus seguidores qué había ocurrido durante su paso por Aeroparque.

El regreso a su país llegó así con una inesperada demora, apenas una semana después de su eliminación de "Gran Hermano 2026" y en medio de su vuelta a la vida cotidiana después de su participación en el reality.

Un regreso que terminó con un momento de tensión

Pincoya pudo dejar atrás el inconveniente y continuar con el viaje que había planificado. Lo que parecía un simple regreso a Chile terminó convirtiéndose en una situación que la exparticipante prefirió compartir públicamente para explicar por qué había tenido problemas en Migraciones.

Aunque finalmente todo se resolvió, la falta de documentación y la espera en Aeroparque le provocaron un fuerte susto justo cuando se preparaba para volver a encontrarse con su hijo.