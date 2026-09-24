Pampita compartió un posteo de la China Suárez en sus redes: la foto que borró a los pocos segundos

Cada tanto, los famosos suelen volverse virales por errores que cometen en sus redes sociales, donde albergan miles y miles de seguidores. Esta vez, le ocurrió a Carolina "Pampita" Ardohain, quien reposteó una foto de Eugenia "la China" Suárez en sus redes sociales. Si bien eliminó la publicación a los pocos segundos, alguien le tomó captura de pantalla y la modelo quedó totalmente expuesta.

Un simple "me gusta", comentario o reposteo le ha generado un dolor de cabeza a más de una celebridad alguna vez. Son este tipo de descuidos los que se evidencian fácilmente en las redes sociales y siempre hay algún astuto dispuesto a guardar la "prueba" para viralizarla después.

Durante la noche de este miércoles, Pampita subió a sus historias de Instagram una de las fotos que compartió la China Suárez en un carrete para dicha red social. Aunque no le sumó ninguna inscripción o emoji, el gesto llamó la atención, ya que dejó en claro que la modelo estaba viendo con atención el último posteo de la actriz.

Pampita reposteó una foto de la China Suárez y luego la eliminó de sus redes. (X/@pepeochoa88).

"A Pampita se le escapó un repost de la China. Lo borró al toque", señaló Pepe Ochoa en la red social de X (antes Twitter), junto a la imagen de la polémica.

La foto despertó comentarios y mil teorías entre los usuarios. "Se lo quiso enviar a alguien para viborear, ja, ja, ja. La amo", "Es la obsesión de unos cuantos", "Es para cagarse de risa con las amigas", "Están tan pendientes de ella", fueron algunos de los comentarios más llamativos que hicieron los internautas.