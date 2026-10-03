Pampita, entre la lluvia y la fe, volvió a participar de la Peregrinación a Luján: "En cada paso, descubrirse más adentro..."

Pampita Ardohain volvió a caminar hacia Luján. La conductora se sumó a la 52ª edición de la Peregrinación Juvenil y lo hizo bajo una lluvia constante que complicó el recorrido desde las primeras horas del sábado. A través de sus redes sociales, documentó cada tramo de los 60 kilómetros y compartió un texto que resume su espiritualidad: "En cada paso, descubrirse más adentro".

Una tradición que se repite

Pampita no es una improvisada en esta caminata. Hace años que la peregrinación forma parte de su vida. El año pasado no pudo asistir por compromisos laborales, pero esta vez se organizó para estar presente. Arrancó bien temprano, con una foto en la parroquia junto a dos amigas frente a la imagen de la Virgen. "Luján allá vamos", escribió para tomar impulso.

Antes de largar, se ocupó de un detalle clave: los pies. Mostró cómo se colocó apósitos para evitar ampollas. Después, ya en la ruta, lució un piloto gris oscuro con capucha de piel para cubrirse de la lluvia. La imagen de la Virgen avanzó entre la multitud, protegida con un nylon transparente, mientras los fieles sorteaban el agua acumulada en las calles. Algunos empujaban carritos con estructuras religiosas también cubiertas con plástico.

En otro momento, Pampita apareció con un piloto amarillo y los brazos en alto. Un gesto de aliento compartido con el resto de los peregrinos. La lluvia no dio tregua, pero tampoco frenó a nadie.

El texto que compartió

Junto a la primera postal, Pampita publicó un escrito titulado "Peregrinar". El texto dice: "Misterio de ponerse en camino hacia lo que está lejos. Y en cada paso, descubrirse más adentro, conectando con lo verdadero que habita en el corazón. Renovada invitación a soltar lo que es carga sin sentido, sobre todo las supuestas seguridades que aseguran poco y nada. ¿El amor? En cada nuevo paso que se decide dar".

Las palabras resumen su vínculo con esta tradición. No es solo una caminata. Para ella, es una forma de introspección y agradecimiento.

Un recorrido con historia

La 52ª edición de la Peregrinación a Luján arrancó a la medianoche del sábado desde la Iglesia de San Cayetano, en Liniers. La salida oficial de la Imagen Peregrina estaba prevista para las 10 de la mañana. La misa central se realizará el domingo a las 07:00, cuando se espera la llegada de la mayoría de los fieles.

La lluvia no es algo nuevo para Pampita en esta tradición. En 2021 ya había enfrentado una tormenta durante la caminata, cuando se sumó junto a Barby Franco a la 47ª edición. En ese momento, fue para agradecer por el nacimiento de Ana, su hija con Roberto García Moritán, que tenía apenas dos meses. Aquella vez, ambas improvisaron gorros y pilotos con bolsas de nylon cuando la tormenta se desató cerca de La Reja.

Cada paso, una historia

Para Pampita, estos 60 kilómetros arrastran el peso de una historia que excede lo religioso. Caminó para pedir un embarazo después de haber perdido a su hija Blanca, fallecida en 2012. Volvió a caminar para agradecer el nacimiento de Ana. Llegó al altar llorando una semana después de anunciar su separación de García Moritán, en 2024, mientras los fieles le gritaban su cariño en medio del recorrido. Y también encontró el amor. Fue en una de estas caminatas donde conoció a la madre de Martín Pepa, conversación que terminaría siendo el origen de su relación actual con el polista.



