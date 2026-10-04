Pampita quebró en llanto al llegar a Luján tras la peregrinación: "Lo logramos..."

Este sábado 3 de octubre, miles de fieles participaron de la 52ª edición de la Peregrinación Juvenil a Luján. La lluvia constante complicó el recorrido desde las primeras horas, pero no frenó a quienes se animaron a completar los 60 kilómetros entre la Ciudad de Buenos Aires y la Basílica. Entre ellos estuvo, una vez más, Carolina "Pampita" Ardohain, quien no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con la imagen de la Virgen.

La modelo llegó al santuario después de varias horas de caminata y durante la madrugada del domingo mostró parte de ese momento en sus redes sociales. En una de las postales se la ve visiblemente emocionada, con lágrimas en los ojos y frente a la Virgen de Luján. Una de las mujeres que la acompañó resumió la experiencia con una frase: "12 horas. Lluvia, viento, frío, sol. Llegamos, lo logramos".

Para Pampita, la peregrinación tiene un significado que va mucho más allá del desafío físico. Antes de comenzar el recorrido, había compartido una reflexión sobre aquello que representa ponerse en camino y reencontrarse con lo esencial: "Misterio de ponerse en camino hacia lo que está lejos. Y en cada paso, descubrirse más adentro, conectando con lo verdadero que habita en el corazón".

La relación de la conductora con esta tradición también está atravesada por distintos momentos de su vida. Tras la muerte de su hija Blanca, comenzó a realizar la caminata con una intención muy especial. Años más tarde regresó al santuario para agradecer por el nacimiento de Ana, su hija junto a Roberto García Moritán. En 2022, además, había llevado una pequeña medalla con la fotografía de Blanca durante el trayecto.

Pampita en la Basílica de Luján. (Foto: Instagram/ @pampitaoficial).

Esta vez, la experiencia volvió a estar marcada por las condiciones del tiempo. Pampita había mostrado desde temprano su preparación para afrontar el trayecto, incluso con un recurso para proteger sus pies y evitar heridas durante las horas de marcha. Con una pechera rosa, se sumó a la multitud que avanzó desde Liniers hacia Luján pese al agua y al frío.

La llegada a la Basílica se extendió durante la noche y la madrugada, mientras los fieles completaban los últimos kilómetros. Para Pampita, el cierre tuvo una carga especial: después del esfuerzo, volvió a encontrarse con la Virgen y dejó en imágenes toda la emoción de ese instante.