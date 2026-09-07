Pedro Rosemblat sorprendió a Lali Espósito con un romántico gesto antes de su casamiento: "Gusto de él, mal..."

Lali Espósito y Pedro Rosemblat viven un momento de mucha complicidad mientras se preparan para su casamiento.

En medio de la expectativa por la celebración, la cantante compartió con sus seguidores una escena íntima de la pareja que rápidamente llamó la atención.

A través de sus redes sociales, Lali mostró una particular sorpresa que recibió en su casa y dejó en claro que Pedro también sabe conquistarla con pequeños detalles.

El plato que Pedro preparó especialmente para Lali

La artista publicó en sus historias de Instagram una fotografía de un enorme pastel de papas que Pedro había cocinado especialmente para ella.

El plato, recién salido del horno y con una abundante capa gratinada, se convirtió en el protagonista de la publicación. Lali acompañó la imagen con un mensaje que dejó en evidencia su entusiasmo por el gesto de su pareja.

"El chico de los videos de cocina me hizo un pastel de papa sólo para mí. Gusto de él, mal", escribió la cantante.

De esta manera, Lali mostró una faceta mucho más cotidiana de su relación con Pedro, lejos de los escenarios, las cámaras y los grandes eventos.

Lali Espósito mostrando lo que le cocinó su novio

Cada vez falta menos para el casamiento

Aunque Lali y Pedro decidieron mantener varios detalles de la celebración en privado, desde hace tiempo circulan versiones sobre la fecha elegida para la boda.

Según trascendió, el casamiento podría realizarse el próximo 30 de octubre. Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente todos los detalles, por lo que la expectativa crece a medida que aparecen nuevas versiones.

Mientras tanto, algunas cuestiones de la celebración ya estarían encaminadas.

Los preparativos que ya estarían avanzados

Pepe Ochoa contó recientemente que Lali y Pedro habrían avanzado con el catering y con algunas decisiones relacionadas con el menú que ofrecerán durante el festejo.

La información alimentó todavía más las versiones sobre la organización de la boda, aunque los protagonistas mantienen cautela y prefieren compartir solamente algunos detalles con sus seguidores.

El exclusivo lugar que estaría entre las opciones

Otro de los aspectos que generó especulaciones tiene que ver con el lugar elegido para la celebración.

Según trascendió, uno de los espacios que estaría entre las alternativas es Dok Haras, un exclusivo complejo ubicado en Exaltación de la Cruz.

El mismo lugar también habría aparecido entre las opciones que evaluaron Tini Stoessel y Rodrigo De Paul para una eventual celebración.

Por ahora, Lali y Pedro no confirmaron oficialmente si ese será finalmente el escenario elegido para su boda.

Un gesto sencillo que mostró la intimidad de la pareja

En medio de la expectativa por el gran evento, Lali eligió compartir una escena mucho más sencilla: Pedro cocinando en casa para sorprenderla.

El pastel de papas se convirtió así en una pequeña muestra de la intimidad que comparten y en una nueva señal de la complicidad que atraviesa a la pareja mientras se acerca uno de los momentos más importantes de su relación.