Pedro Rosemblat sorprendió A Lali Espósito con un romántico mensaje y una extraña foto por su cumpleaños: "En esta vida..."

Pedro Rosemblat tuvo un gesto romántico con Lali Espósito en el día de su cumpleaños. El conductor de "Industria nacional" eligió las redes para saludar a la cantante, que cumple 35 años y lo festeja lejos de Buenos Aires. Para eso subió una historia a Instagram con un tierno mensaje para su novia, acompañado por una foto muy particular.

Hoy, sábado 10 de octubre, es el cumpleaños de Lali y Pedro eligió las historias de Instagram para saludarla, con "Viva el sol", de Jairo, como música de fondo. Sin grandes producciones, el conductor dejó su especial saludo con una foto junto a una dedicatoria.

La imagen muestra a Lali de espaldas, con la cabeza girada hacia la cámara, cargando un largo parlante blanco en lo que parece el pasillo de un hotel. Lleva una gorra negra con las letras NY, remera y short negros y botas negras con plataforma.

Sobre esa postal, Pedro escribió: "Porque en esta vida ningún desafío te queda grande. Feliz cumpleaños mi amor.", según publicó en su historia de Instagram, cerrando el mensaje con un corazón rojo.

La historia de Instagram con la que Pedro Rosemblat saludó a Lali Espósito.

El saludo llegó mientras Lali contaba las horas para cumplir 35 años lejos de Buenos Aires. La cantante viajó a Brasil para el Festival de Cine de Río, donde acompaña al director Benjamín Naishtat en la presentación de "Glaxo", la película en la que interpreta a "La Negra" Miranda junto a Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi y Esteban Lamothe.

Los gestos de Pedro se volvieron un clásico de la gira. El conductor acompañó cada uno de los recitales de la cantante, tanto en Vélez como en River, y las fans se acostumbraron a verlo bailar "Mejor que vos", el hit que Lali grabó con Miranda.

El último show en el Monumental fue el sábado 26 de septiembre, con entradas agotadas y Tini Stoessel como invitada, y él estuvo presente una vez más, acompañándola desde el backstage. Con esa fecha, la cantante sumó ocho fechas agotadas entre Vélez, con cinco shows en 2025, y River, con tres en 2026.

Del lado de Lali, el clima previo al cumpleaños fue de postales y buenas vibras. Desde su habitación de hotel en Brasil compartió una tanda de fotos con vestido rosa de flecos y un mensaje que sintetizó el momento: "Casi mi cumple". Los usuarios llenaron los comentarios de elogios y bromearon con la coincidencia de que la artista nació un 10/10.