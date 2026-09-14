Pilar Gamboa reflexionó sobre la crisis en Argentina: "Veo gente abatida, cansada y triste"

Cada vez son más los artistas que alzan la voz para expresar sus sensaciones sobre el presente de la Argentina y poner en palabras aquello que observan en la sociedad.

Desde distintos ámbitos de la cultura, actores, músicos y figuras públicas comenzaron a compartir sus miradas sobre un contexto atravesado por las dificultades económicas, el cansancio y la incertidumbre.

En ese marco, Pilar Gamboa brindó una entrevista con Agenda Real y dejó una reflexión sobre la realidad del país durante el gobierno de Javier Milei.

La actriz habló desde su propia experiencia, pero también puso el foco en lo que observa cotidianamente en las calles. El agotamiento, la tristeza, la desigualdad y las dificultades para sostener una vida cotidiana fueron algunos de los ejes de su análisis.

La mirada de Pilar Gamboa sobre la Argentina de Milei

Durante la entrevista, Gamboa explicó que observa un clima social marcado por el agotamiento y la desilusión. A partir de una escena cotidiana que vivió mientras viajaba en subte, contó qué sensación le genera el presente del país.

"Yo lo veo... siento que está todo un poco triste", planteó la actriz. Luego relató: "El otro día me tomaba el subte y decía: la gente cansada, gente triste. Yo veo eso".

De esta manera, la artista describió una sociedad atravesada por el desgaste y por las dificultades que aparecen en la vida diaria.

La desigualdad y una sociedad cada vez más dividida

Gamboa también hizo hincapié en la brecha que percibe entre quienes están atravesando un buen momento económico y aquellos que enfrentan situaciones críticas.

"Es una fiesta para pocos y siempre las fiestas para pocos no es divertida ni linda de atravesar. Siento que hay gente que está muy bien y hay gente que está muy mal", sostuvo.

Con esa reflexión, la actriz cuestionó la desigualdad y señaló que el bienestar no alcanza a todos por igual. Para ella, esa diferencia genera un clima social difícil de transitar y profundiza la sensación de malestar.

"Veo gente abatida": la angustia por el presente social

En otro tramo de la charla, Pilar Gamboa habló de la marginalidad y de la situación de quienes deben multiplicar sus esfuerzos para llegar a fin de mes. En ese sentido, definió el contexto como "sórdido" y describió las dificultades que observa en la calle.

"Yo veo gente abatida. Veo eso en la calle, que cuesta. Cuesta todo, cuesta vivir, cuesta el cansancio, cuesta tener siete laburos", expresó.

La actriz puso el foco en el agotamiento de quienes deben sostener varios trabajos y, aun así, encuentran obstáculos para vivir con tranquilidad. Su análisis estuvo atravesado por una mirada sensible sobre las consecuencias humanas de la crisis.

Pilar Gamboa habló desde su propio privilegio

Durante la entrevista, Gamboa aclaró que habla desde una situación de privilegio, ya que actualmente puede vivir de su trabajo artístico. Sin embargo, también recordó que ese no fue siempre su caso y que durante muchos años tuvo que desempeñarse en otras actividades.

"Tengo 46 años y empecé a vivir de la actuación a los 31, y actúo desde los 18. Tenía otros trabajos, entiendo eso", explicó.

Con esa declaración, la actriz remarcó que conoce las dificultades de sostener una carrera artística y que su mirada sobre la realidad social también está relacionada con su propia experiencia laboral.

El teatro como refugio y la importancia de juntarse

Frente al escenario que describió, Pilar Gamboa destacó la necesidad de no perder los espacios de encuentro, organización y reflexión colectiva. Para la actriz, reunirse con otros es una forma de resistir y de preservar los vínculos.

"Júntense, que no nos quiten las ganas de juntarse, de armar, de pensar, de resistir. Porque si se llevan eso, ahí sí que estamos en el horno", afirmó.

El mensaje de Pilar Gamboa frente al contexto actual

La reflexión de la actriz se suma así a las distintas voces del mundo artístico que decidieron expresar públicamente sus sensaciones sobre el momento que atraviesa el país. En su caso, su mirada no se limitó a describir el cansancio y la tristeza que percibe, sino que también puso el foco en la necesidad de sostener los vínculos.

En un contexto que la artista definió como difícil, su pedido apuntó a no perder la capacidad de encontrarse con otros, pensar colectivamente y mantener espacios de resistencia. Para Gamboa, incluso frente al agotamiento, juntarse, armar, pensar y resistir también puede convertirse en una manera de atravesar el presente.