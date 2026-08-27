Pity Álvarez rompió el silencio sobre el juicio que afronta por el asesinato de Cristian Díaz: "No sé bien lo que está pasando"

El juicio por el asesinato de Cristian Díaz atraviesa una nueva instancia y Pity Álvarez volvió a hablar públicamente sobre la causa que lo tiene como acusado.

A pocas semanas del inicio del proceso, el músico brindó una entrevista en la que se refirió a su situación y explicó, a su manera, cómo atraviesa este momento.

Sus declaraciones llegan después de sus primeras apariciones ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, donde había pronunciado apenas algunas palabras y su actitud había generado especial atención.

Esta vez, frente a las preguntas de la periodista Florencia Rodríguez, Álvarez habló con mayor extensión y dejó una serie de definiciones sobre el juicio, la acusación que enfrenta y lo que espera que ocurra con la causa.

"Supuestamente me están juzgando por algo que cometí"

Una de las preguntas apuntó directamente a su comprensión del proceso judicial. Rodríguez quiso saber si el músico entiende qué está sucediendo y si es consciente de la situación que atraviesa.

La respuesta de Pity fue contundente, aunque también reflejó su particular percepción sobre el momento actual.

"No sé bien lo que está pasando, supuestamente me están juzgando por algo que cometí y acepto eso y me hago cargo", afirmó.

De esta manera, Álvarez reconoció la acusación que enfrenta y manifestó que asume responsabilidad por el hecho por el que está siendo juzgado.

Sus palabras se conocen mientras avanzan las audiencias de un proceso que volvió a poner el caso de Cristian Díaz en el centro de la escena judicial.

Pity Álvarez aseguró que siente que ya "lo pagó"

Durante la entrevista, el músico también se refirió al tiempo transcurrido desde el hecho y a cómo interpreta su situación actual.

Álvarez sostuvo que considera que ya cumplió una parte de la condena vinculada con lo ocurrido y afirmó que, de alguna manera, continúa pagando por ello.

"Yo creo que ya lo pagué eso y lo estoy pagando, nada más que eso", expresó.

La definición se suma a sus declaraciones sobre la acusación y muestra cómo el propio músico interpreta el momento que atraviesa mientras la Justicia continúa con el proceso.

El mensaje de su remera también llamó la atención

Otro detalle de la entrevista generó curiosidad. Pity llevaba puesta una remera con una frase que decía "la gente manda".

Consultado sobre el significado de esa inscripción, explicó que se trata de una idea que, según su interpretación, debería haber surgido mucho tiempo atrás porque considera que las personas tienen la última palabra.

"Es una frase que tendría que haber nacido hace mucho tiempo porque la gente siempre manda", explicó.

Luego profundizó en su pensamiento y agregó: "Las mayorías mandan y esto es para la gente".

La polémica remera del Pity Álvarez

Su particular explicación sobre las mayorías

Para explicar qué significa para él la frase que llevaba en la ropa, Álvarez utilizó un ejemplo relacionado con las decisiones tomadas por mayoría.

"Vos estás loco cuando el 51 por ciento lo piensa y capaz que con el 49 sos un capo, pero la gente manda", sostuvo.

La reflexión apareció durante una entrevista marcada principalmente por sus referencias al juicio, pero también permitió conocer el significado que el músico le atribuye al mensaje de su remera.

Qué espera Pity Álvarez del juicio

Hacia el final de la entrevista, la conversación volvió al proceso judicial. Álvarez fue consultado sobre qué cree que puede suceder y cuál es su expectativa respecto de la resolución de la Justicia.

El músico evitó anticipar un resultado y tampoco expresó una predicción sobre el futuro de la causa.

Su respuesta fue breve: "Ni idea, que pase lo que tenga que pasar".

La misma frase volvió a resumir su postura frente a lo que pueda ocurrir durante las próximas audiencias.

Un proceso que continúa después de años

La causa por el asesinato de Cristian Díaz comenzó en 2018 y, después de años de investigación, llegó a esta nueva instancia judicial.

En las primeras audiencias, las pocas palabras pronunciadas por Pity Álvarez y su comportamiento frente al tribunal habían despertado especial interés. Ahora, con una entrevista más extensa, el músico volvió a referirse públicamente al proceso.

Su posición, según sus propias declaraciones, pasa por aceptar la acusación y asumir responsabilidad por el hecho, mientras espera que la Justicia determine cómo continuará la causa.

La causa sigue su curso

Mientras avanzan las audiencias ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, Pity Álvarez permanece a la espera de una resolución.

En su reciente aparición, habló sobre su percepción del juicio, aseguró que "acepta" la acusación y sostuvo que se hace cargo de lo ocurrido. También afirmó que siente que ya pagó por el hecho y evitó especular sobre cuál será el desenlace.

"Ni idea, que pase lo que tenga que pasar", fue su respuesta al ser consultado por el futuro del proceso.

Así, el músico volvió a quedar en el centro de la atención pública mientras el juicio por el asesinato de Cristian Díaz continúa avanzando en los tribunales.