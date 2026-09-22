Preocupación por la salud de Carlos Mata, protagonista de "Déjate Querer" con Cathy Fulop: "No caigan en.."

Carlos Mata, reconocido por su participación en "Déjate Querer" junto a Cathy Fulop, volvió a aparecer en redes sociales después de varias semanas alejado de sus seguidores. El actor y cantante publicó un video desde el hospital, donde se mostró luego de una operación y habló sobre su estado de salud.

La aparición generó preocupación entre sus seguidores, especialmente por las imágenes en las que se lo pudo ver con un collarín cervical y conectado a distintos cables. Sin embargo, el actor buscó llevar tranquilidad y explicar qué ocurrió.

Carlos Mata reapareció después de varias semanas

A través de sus redes sociales, Carlos Mata explicó que llevaba un tiempo desconectado debido a la situación que estaba atravesando. En el video, el artista se mostró internado y compartió un mensaje para quienes estuvieron pendientes de su estado.

"Mi gente amada, mucho tiempo desconectado, pero con ustedes siempre en mi corazón", expresó el actor.

Luego, agregó: "Vamos bien, poco a poco. Les iré contando. Gracias por su apoyo, cariño y oraciones. Los he sentido conmigo".

De esta manera, Mata buscó transmitir tranquilidad y anticipó que continuaría compartiendo detalles sobre su evolución.

La cirugía a la que fue sometido Carlos Mata

En el mismo video, Carlos Mata explicó que había sido sometido a una intervención quirúrgica en la zona cervical. Según detalló, la operación se realizó el 3 de septiembre y estuvo relacionada con la parte superior de la columna vertebral.

"La cirugía en las cervicales, en la parte superior de la columna vertebral, me la hice el 3 de septiembre, pero todo va en rumbo a una pronta recuperación", contó.

El actor decidió hablar públicamente sobre el procedimiento luego de permanecer varias semanas alejado de las redes sociales y ante la preocupación que había generado su ausencia.

El rumor sobre la supuesta muerte de Carlos Mata

La situación de salud de Carlos Mata también estuvo acompañada por rumores que circularon en redes sociales antes de su operación. Un día antes de la intervención, comenzó a difundirse información sobre una supuesta muerte del actor.

Ante esas versiones, Mata decidió grabar un video para desmentir los rumores y llevar tranquilidad a sus seguidores.

"No caigan en la oscura trampa de estos tenebrosos", había advertido en aquella oportunidad.

El mensaje apuntó directamente a quienes habían difundido información falsa sobre su estado.

Qué había contado sobre su problema cervical

Semanas antes de la cirugía, el actor venezolano ya había hablado sobre el problema que tenía en la zona cervical y había explicado que debía someterse a una intervención.

En ese momento, el actor había señalado que prácticamente "no tenía discos en esa zona", en referencia al área que posteriormente fue intervenida.

La operación finalmente se llevó a cabo el 3 de septiembre, según explicó el propio Mata en su reciente aparición.

El mensaje de tranquilidad para sus seguidores

Después de varias semanas de ausencia, Carlos Mata volvió a mostrarse públicamente para contar qué había ocurrido y explicar que se encuentra atravesando el proceso de recuperación.

Con sus mensajes, el actor buscó llevar tranquilidad a quienes se preocuparon por su estado de salud y agradeció especialmente las muestras de cariño, el apoyo y las oraciones que recibió durante este período.

"Vamos bien, poco a poco", expresó Mata, dejando en claro que continuará contando cómo evoluciona después de la intervención.