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Roberto Pettinato suspendió un show por problemas de salud y generó preocupación: "No puedo..."

El conductor tenía previsto presentarse en Málaga, pero debió cancelar su función. Desde la cama, explicó la situación en una grabación y preocupó a sus seguidores. ¡Mirá el video, en la nota!

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En las últimas horas, un video de Roberto Pettinato generó preocupación en redes sociales. El conductor y músico de 70 años apareció recostado en una cama y contó que debió suspender el show que tenía previsto realizar en Málaga, España, por un problema de salud.

El papá de Homero, Felipe y Tamara Pettinato iba a presentarse este sábado 3 de octubre en La Cochera Cabaret con su unipersonal "Gracias x todo". Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram explicó los motivos de la cancelación.

"Quiero pedirles muchísimas disculpas a toda la gente de Málaga. Se terminó y no puedo, este es todo el volumen que tengo de voz, y estuve cinco días encerrado en un hotel en Madrid y no hubo caso, sin contar esta tos. Cuando pasa esto, nada sirve", expresó.

En la grabación, el artista se mostró con la voz notablemente afectada y también hizo referencia al clima que atravesó durante su estadía. Aunque no brindó un diagnóstico preciso, sus palabras hicieron pensar en un cuadro respiratorio. "Hay demasiados climas en este país", manifestó.

A pesar de no poder cumplir con la fecha, Pettinato aseguró que buscará compensar a quienes habían comprado sus localidades. "Esto va a ser bueno para nosotros el año que viene. Les voy a hacer un bonus especial a todos los de Málaga que fueron con tanto cariño. Gracias y un abrazo enorme a todos, nos vamos a ver pronto", agregó.

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