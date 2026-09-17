Rodrigo Lussich destrozó a Santiago del Moro tras la final de "Gran Hermano": "De sus peores trabajos..."

Este miércoles llegó a su fin "Gran Hermano: Generación Dorada", con Sol Abraham como la gran ganadora de la edición. A pesar de que la tucumana recibió numerosas felicitaciones por su consagración, las críticas tampoco tardaron en aparecer en las redes. Además de los cuestionamientos a la producción por presunto "fraude", Rodrigo Lussich apuntó directamente contra Santiago del Moro por su desempeño como presentador.

A través de su cuenta de "X" (ex Twitter), el periodista realizó un extenso descargo sobre el reality de Telefe y puso el foco en la actitud del conductor luego de la definición. También cuestionó la forma en que evaluó su propio desempeño durante la temporada y apuntó contra la repercusión que tuvo el ciclo de Telefe.

"Terminó Gran Hermano y Del Moro está chocho de la vida. Feliz, feliz, feliz. Del Moro tendría que haber sido político, porque el tipo arma su propio relato, como los gobernantes. La gente pasa hambre y el presidente dice que vamos bárbaro. Gran hermano generación dorada fue un espanto, la conducción del Del Moro fue de sus peores trabajos y él pone un posteo de Instagram diciendo ‘Estoy agradecido, lleno de emociones, disfrutemos, esto es un juego'. Ok amigo, pero ¿la autocrítica no está en tu repertorio?", comenzó escribiendo Lussich.

En esa misma línea, el comunicador cuestionó el reconocimiento que recibe Del Moro por los números de audiencia. "Del Moro es de esos casos de estudio: en un país exitista donde el candidato más votado es el mejor, aunque después gobierne como el oge***, como Del Moro hace rating nadie se anima a cuestionarlo", sostuvo.

La ironía volvió a aparecer cuando se refirió al vínculo del conductor de "GH" con su entorno laboral. "En cambio, Del Moro, como es extraterrestre, expande un halo de chupacul*** digno de admiración. La gente que trabaja con él lo ama, aunque en la radio los obliga a trabajar con la luz apagada porque sufre ese ojo chino que tiene Margarita Stolbizer, que también es reptiliana", expresó.

El fuerte posteo de Rodrigo Lussich contra Santiago del Moro. (Foto: X).

Y agregó: "Toda la televisión argentina sabe que es un tipo que no saluda a nadie, que entra al estudio en el momento que empieza el show y se va aturdido por un pasillo con rumbo desconocido, probablemente a la nave nodriza donde duerme a 30 grados bajo cero".

Más adelante, el periodista sostuvo que el conductor tampoco suele responder a quienes lo cuestionan. "Finge amnesia, no ilumina a los críticos, los ignora. Nadie se atreve a cuestionarlo, pero entrabas a las redes y la gente pedía que lo saquen a él de Gran hermano antes que a cualquier participante", afirmó.

Además de sus cuestionamientos a Santiago del Moro, Lussich también fue crítico con otros aspectos de "Gran Hermano: Generación Dorada". En su descargo, hizo referencia a las mediciones de rating y cuestionó el desempeño de varios participantes que formaron parte de la extensa temporada.