Sabrina Rojas contó cómo se encuentra Luciano Castro tras su internación un centro terapéutico: "Está siendo un.."

A seis meses de su internación voluntaria en un centro terapéutico y después de atravesar una separación marcada por la exposición pública, Luciano Castro mantiene un perfil mucho más bajo.

En ese contexto, Sabrina Rojas se refirió a su presente y reveló cómo lo encuentra en su día a día.

La conductora habló del actor durante una charla con Ángel de Brito en Bondi, donde también explicó cómo es actualmente el vínculo que mantiene con su expareja y padre de sus hijos.

Lejos de limitar la relación a cuestiones vinculadas con la crianza, Rojas destacó que ambos mantienen una comunicación cotidiana y una dinámica familiar que continúa pese al paso del tiempo.

Sabrina Rojas explicó cómo es hoy su vínculo con Luciano Castro

Durante la conversación, Ángel de Brito hizo referencia a una pregunta que le habían realizado recientemente a Rojas sobre si alguna de sus exparejas había vuelto a comunicarse con ella.

La conductora respondió con humor y negó que alguno de sus ex haya intentado contactarla.

"No, no me escribió ningún ex... Hacemos un poco de show. Es para entretener", afirmó.

Sin embargo, después de esa respuesta decidió profundizar sobre su relación con Luciano Castro y explicó que existe una dinámica que permanece intacta por la historia familiar que comparten.

"Puedo hacer el chiste, después hay muchas cosas que tal vez solo las personas que se separaron con hijos pueden entender. Hay una cotidianidad que yo no suelto con Lu, o sea, hablamos todos los días. Es un vínculo, es un vínculo de familia", remarcó.

De esta manera, dejó en claro que, aunque la relación de pareja quedó atrás, el contacto entre ambos continúa como parte de la vida cotidiana y familiar.

Cómo encontró Sabrina Rojas al actor después de su internación

La conversación llevó inevitablemente a conocer cómo se encuentra Luciano Castro después de los meses atravesados y del bajo perfil que adoptó tras los últimos acontecimientos.

Ante la consulta, Rojas fue clara y transmitió una mirada positiva sobre el presente del actor.

"Bien, bien, está bien. Lo veo bien. La verdad es que me entusiasma verlo como está", aseguró.

La conductora también detalló cuáles son las actividades que actualmente ocupan buena parte de la rutina de Castro.

Según contó, el actor terminó recientemente un trabajo y ya se encuentra preparando otro proyecto.

"Terminó una serie, ahora está ensayando otra que empieza en breve, no sé, ya. Está bien, está trabajando. Nada, está siendo un mejor papá. Está bien", expresó.

Así, Rojas destacó especialmente el lugar que Castro ocupa actualmente dentro de su familia y valoró positivamente el momento que atraviesa.

El bajo perfil de Luciano Castro después del escándalo

Luego de una etapa marcada por distintas noticias sobre su vida personal, Luciano Castro decidió reducir considerablemente su exposición pública.

Su internación voluntaria en un centro terapéutico y su posterior separación de Griselda Siciliani generaron una fuerte repercusión mediática. Con el tiempo, el actor optó por concentrarse en su trabajo y en su familia.

Las declaraciones de Rojas permiten conocer algunos detalles de ese presente desde una mirada cercana, ya que ambos mantienen contacto cotidiano debido a sus hijos.

Para la conductora, el cambio que observa en Castro resulta positivo y la entusiasma especialmente la manera en que actualmente afronta su rol familiar.

Cuando Luciano Castro contó que había tocado fondo

Meses atrás, el propio actor había hablado sobre el momento personal que atravesó y explicó qué lo llevó a aceptar ayuda.

En marzo, Castro salió del centro terapéutico para cumplir con un compromiso laboral y reencontrarse con sus hijos. Durante ese período también mantuvo una conversación con Moria Casán, a quien le contó cómo llegó al momento en el que sintió que necesitaba pedir ayuda.

En diálogo telefónico con La Mañana con Moria, por eltrece, recordó aquel momento.

"Hubo un día donde vi que era el fin, que era mucho lo que perdía y ya no quería más. Tuve gente al lado mío que se ocupó de darme una mano y que me buscó el mejor lugar del mundo, donde estoy hoy", explicó.

El relato mostró la dimensión del proceso que decidió atravesar y la importancia que tuvo el acompañamiento de las personas de su entorno.

"Me puse de rodillas": la decisión de comenzar el tratamiento

Castro también describió con crudeza cómo tomó la decisión de aceptar el tratamiento y afrontar la situación que estaba atravesando.

"Me puse de rodillas y acepté el tratamiento y las condiciones para empezar a sanar de verdad, no para el afuera. Ya no hay tiempo de victimizarse", reconoció.

La frase reflejó el cambio de perspectiva que, según sus propias palabras, necesitó para comenzar una etapa diferente.

Desde entonces, el actor mantuvo un perfil más reservado y concentró buena parte de su tiempo en sus proyectos laborales y en su familia.

Trabajo, familia y una nueva etapa

Las declaraciones de Sabrina Rojas muestran un presente diferente para Luciano Castro después de los meses de mayor exposición.

El actor terminó una serie y ya trabaja en los ensayos de un nuevo proyecto que comenzará próximamente. Al mismo tiempo, según la mirada de su expareja, mantiene una presencia cada vez más importante en la vida de sus hijos.

Rojas también destacó que el vínculo familiar entre ambos continúa y que hablan todos los días, independientemente de que ya no estén juntos como pareja.

Así, seis meses después de su internación voluntaria, Castro atraviesa una etapa enfocada en el trabajo, la familia y un proceso personal que él mismo decidió afrontar públicamente en algunos momentos.