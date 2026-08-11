Sabrina Rojas rompió el silencio sobre su ruptura con José Chatruc y fue contundente sobre una reconciliación: "No creo que volvamos pero.."

Después de varias semanas en las que habían surgido versiones sobre el estado de su vínculo con José Chatruc, Sabrina Rojas decidió hablar públicamente y confirmó que la relación llegó a su fin. La actriz se refirió al tema durante varias entrevistas a medios de espectáculos y explicó que prefiere no utilizar la palabra "separación" para definir lo ocurrido.

Según contó, ambos atravesaron distintas situaciones que hicieron más difícil sostener el noviazgo y, luego de varias conversaciones, llegaron a una conclusión en conjunto. Lejos de plantear una ruptura conflictiva, Rojas remarcó que el cierre se produjo en buenos términos.

Sabrina Rojas explicó por qué evita hablar de "separación"

Durante la entrevista, la actriz fue consultada directamente por el final de su romance con el exfutbolista. Su primera aclaración tuvo que ver con la manera en que define el vínculo que mantuvieron.

"Para mí la palabra separación es una vez que uno tiene mínimo un año de vínculo. Nosotros no llegamos a eso. Dejamos de ser novios", explicó.

De esta manera, Rojas marcó que considera más apropiado hablar de un noviazgo que terminó, teniendo en cuenta que estuvieron juntos durante cinco meses.

La actriz también evitó señalar un episodio específico como causa del final y prefirió describirlo como un proceso en el que fueron apareciendo diferentes dificultades.

No hubo un hecho puntual que provocara el final

Cuando le preguntaron qué había ocurrido entre ellos, Rojas aclaró que no existió un acontecimiento determinado que pueda explicar por sí solo la decisión.

"No pasó nada, no es que no pasó nada más allá de que lo quiera contar o no. No es algo puntual, es como difícil", sostuvo.

La actriz eligió preservar los detalles de las conversaciones privadas que mantuvo con Chatruc y explicó que algunas cuestiones pertenecen exclusivamente a quienes formaron parte de la relación.

En ese sentido, su relato apuntó a una suma de circunstancias que fueron haciendo más complejo mantener el vínculo.

"Fue de común acuerdo"

Uno de los puntos que Sabrina Rojas quiso dejar especialmente claro fue que la decisión de terminar no partió únicamente de una de las partes.

Consultada sobre cómo se produjo el final, fue contundente:

"Fue de común acuerdo".

La actriz también destacó el modo en que ambos quedaron después de la decisión y aseguró que no hubo una pelea que marcara el cierre de la relación.

Según sus propias palabras, terminaron "recontra, recontra bien".

Cinco meses intensos

Rojas explicó que, aunque la relación duró cinco meses, ese período tuvo una intensidad que hizo que el vínculo fuera significativo para ambos.

"Son cosas y charlas que uno llega a conclusiones. Fueron cinco meses intensos de alguna forma y en cinco meses no llegás a conocer una persona del todo", expresó.

La actriz planteó así que la decisión no surgió de un momento para otro, sino después de distintas conversaciones y conclusiones a las que llegaron mientras evaluaban cómo continuar.

Trabajo, hijos y distancia: los factores que mencionó

Entre las dificultades que atravesaron, Rojas mencionó las obligaciones laborales de ambos, la crianza de sus hijos y la distancia.

"Somos dos personas con mucho trabajo, con niños, con distancia, con cosas que a veces mantenerlo es un tema", detalló.

Para la actriz, todos esos factores pueden hacer que sostener una relación resulte más complejo y requieren un esfuerzo constante de ambas partes.

Su explicación volvió a reforzar la idea de que el final no estuvo relacionado con una única situación, sino con distintas circunstancias que fueron apareciendo durante esos meses.

¿Existe una posibilidad de reconciliación?

La actriz también fue consultada sobre la posibilidad de que el vínculo pueda retomarse en algún momento.

En principio, Rojas fue contundente al descartar una reconciliación, aunque no quiso plantearlo como una certeza absoluta.

"No creo para nada que volvamos, pero tampoco es definitivo", respondió.

La frase dejó en claro que, por el momento, no imagina un regreso con Chatruc, aunque tampoco considera necesario cerrar por completo cualquier posibilidad futura.

Un final sin conflicto

A lo largo de la entrevista, Rojas evitó alimentar versiones de peleas o enfrentamientos y eligió remarcar que el vínculo terminó en buenos términos.

La actriz también dejó claro que no considera necesario revelar públicamente cada detalle de las conversaciones que mantuvo con su expareja. Para ella, existen aspectos de una relación que deben permanecer puertas adentro.

Después de cinco meses, ambos decidieron dejar de ser novios y continuar sus caminos por separado, pero con una relación que, según Rojas, quedó en buenos términos.

Sabrina Rojas habló y puso fin a las especulaciones

Con sus declaraciones, la conductora confirmó el final de su romance con el exfutbolista después de cinco meses y explicó que ambos participaron de la decisión.

La actriz descartó un conflicto puntual como motivo de la ruptura y destacó que terminaron en buenos términos. Sin embargo, al hablar de una posible reconciliación, dejó una respuesta que mantiene cierta incertidumbre sobre el futuro.

Por ahora, Rojas no imagina una vuelta, aunque tampoco quiso definirlo como algo imposible: "No creo que volvamos, pero tampoco es definitivo".