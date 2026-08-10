Sabrina Rojas y José Chatruc confirmaron su separación tras cuatro meses juntos: "Una magia que se desvaneció..."

A pesar de que la relación parecía viento en popa y ambos se habían ganado rápidamente el cariño del público, este lunes Sabrina Rojas y José Chatruc anunciaron su separación después de cuatro meses juntos. La conductora y el exfutbolista eligieron comunicar la decisión a través de sus redes sociales y dejaron en claro que terminaron en buenos términos.

La expareja de Luciano Castro fue la encargada de compartir el mensaje con sus seguidores para contar lo ocurrido. "Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos", expresó en una historia de Instagram. Lejos de alimentar rumores, enseguida explicó que no hubo una pelea ni un conflicto detrás de la ruptura: "Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció".

La conductora de "Esto pasó en América" también contó que la decisión fue tomada de común acuerdo, luego de una conversación entre ambos. "Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla".

Además, tuvo palabras de mucho cariño para su expareja: "José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo".

El mensaje de José Chatruc y Sabrina Rojas. (Foto: Instagram/ @chatrucjose2 y @rojassasi).

Por su parte, Chatruc decidió compartir el mensaje de Sabrina en sus propias redes y acompañarlo con unas palabras para quien fue su pareja. El exfutbolista y periodista deportivo no sumó polémicas a la noticia y dejó en claro que el afecto entre ambos permanece intacto.

"Nada más que agregar, sos una mujer increíble, Sabri", escribió José junto a la publicación. De esta manera, ambos cerraron una relación que había comenzado con mucha exposición y entusiasmo, pero que finalmente llegó a su fin de manera cordial y sin conflictos públicos.

La escapada romántica que hicieron Sabrina Rojas y José Chatruc en abril de 2026.

El inicio del romance de Sabrina Rojas y José Chatruc

El romance había comenzado a tomar fuerza durante los primeros meses de 2026, cuando ambos empezaron a mostrarse cada vez más cercanos en redes sociales. Una escapada a Brasil en abril terminó de alimentar las versiones sobre un vínculo sentimental, con postales compartidas por los dos que dejaban en evidencia la complicidad que había entre ellos. Poco después, la relación quedó confirmada públicamente.