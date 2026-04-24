Sandra Borghi, de novia con un millonario tras separarse el año pasado: quién es el hombre que la conquistó

Tras un 2025 marcado por una separación que puso fin a una relación de más de una década, Sandra Borghi volvió a apostar al amor. La periodista decidió blanquear públicamente a su nueva pareja: un empresario vinculado al mundo del turismo. Salieron a la luz las primeras imágenes de la pareja que lleva seis meses de relación y ya está completamente consolidada.

En "Intrusos" mostraron fotos inéditas de la pareja durante un viaje. En ellas se ve a la periodista y al hombre, que se llama Pablo, con una actitud relajada, sonriente y en plena sintonía. Disfrutan de una escapada que refleja el buen momento que atraviesan. Según se detalló al aire, la relación lleva aproximadamente seis meses y ya está consolidada. No es un simple rumor de verano. Va en serio.

Sandra Borghi, con su nuevo novio.

Pablo, el hombre que conquistó a Borghi trabaja en el sector turístico, específicamente en marketing hotelero y desarrollo de destinos. Eso explica en parte la dinámica de la pareja, atravesada por viajes y experiencias compartidas. De hecho, en este momento ambos se encuentran fuera del país, combinando compromisos laborales con tiempo de descanso. Laburo y placer, todo junto.

La historia entre ellos, sin embargo, no es reciente. Sandra y Pablo se conocieron hace algunos años en un evento, cuando ambos aún estaban en pareja. En ese entonces, el vínculo no avanzó más allá de un trato cordial. Con el paso del tiempo, y ya en otra etapa personal, el destino volvió a cruzarlos.

Sandra Borghi se separó en 2025, y ya confirmó su romance con un empresario hotelero.

Una amiga en común fue clave para reactivar el contacto. A partir de ese reencuentro, comenzaron a verse con mayor frecuencia, en encuentros que, según trascendió, se extendían durante horas. Ese intercambio construyó un vínculo que creció sin apuros.

El entorno cercano de la periodista no tardó en enterarse. La relación está blanqueada puertas adentro: los hijos de Borghi ya conocen a Pablo, así como la hija de él, una joven de 20 años que vive en Londres, también está al tanto de esta nueva etapa.

Si bien por el momento no conviven, comparten tiempo y proyectos. En el programa donde se difundieron las imágenes, también se destacó el presente personal de la conductora. El panel coincidió en remarcar el cambio que atraviesa Borghi, tanto en lo personal como en lo profesional.

Este nuevo capítulo llega luego de un período de transición. Tras su separación en 2025, la periodista fue vinculada en algunas ocasiones a otras personas, pero sin confirmaciones oficiales. Este vínculo con Pablo aparece como su primera relación formal desde entonces. Desde "Intrusos" también remarcaron que la relación no solo está afianzada, sino que ambos se muestran "muy enamorados".

La periodista eligió mantener un bajo perfil mediático en torno a su vida personal, aunque sin ocultar este nuevo presente. Después de años de una relación estable y una separación dolorosa, Borghi parece haber encontrado un nuevo equilibrio. Este romance no solo marca un giro en su historia personal, sino también una etapa donde el disfrute y la conexión emocional ocupan el lugar central. Y el turismo, de paso, le viene de maravilla.