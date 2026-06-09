Se filtró la última foto del Indio Solari antes de su muerte y conmovió a las redes: "Me rompió el alma..."

Aunque pasan los días, la conmoción por la muerte del Indio Solari no cesa. Tras el multitudinario velorio en Avellaneda, las expresiones de dolor por su partida siguen multiplicándose en las redes sociales. En ese contexto, uno de sus amigos sorprendió al publicar una profunda despedida y mostrar la última foto del cantante antes de su fallecimiento.

La imagen fue compartida por Gastón Daus, quien eligió recordar al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con un extenso texto cargado de emoción. La publicación rápidamente se viralizó entre los seguidores, quienes acompañaron el homenaje con miles de mensajes.

"Hoy escuché: ‘¡Gavilán!'. Corrí a buscarte por toda la casa, pero no estabas. Entré a tu cuarto y ver tus cosas me rompió el alma, porque no estabas. Te extraño tanto, mi amigo. Te amo tanto tanto como nadie es capaz de imaginar", escribió al comienzo de su sentido mensaje.

Más adelante, Daus recordó el fuerte vínculo que construyeron durante más de dos décadas. "Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida, por compartir tanto y enseñarme el valor de la lealtad que juntos construimos todo este tiempo", expresó, dejando en evidencia la profunda relación que los unía.

La última foto del Indio Solari. (Foto: Instagram/ @gaston_daus).

El cierre del posteo fue uno de los fragmentos que más repercusión generó entre los usuarios. "PD: Sigo siendo el Gavilán que va decir lo que vos querías, pero no podías. Te amo", concluyó. A su vez, Gastón agregó la leyenda "Foto: 4/6/26", una referencia a la fecha en que fue tomada la postal, apenas un día antes de la muerte del artista, lo que volvió aún más emotiva la publicación.

La imagen que acompañó la publicación también conmovió a los seguidores del músico. En la fotografía se lo ve al Indio en un parque, rodeado por árboles de intensos tonos rojizos y hojas otoñales, mientras señala hacia un costado apoyado en un bastón. La publicación acumuló cientos de muestras de afecto y volvió a reflejar el enorme cariño que Solari despertaba entre quienes compartieron momentos de su vida.