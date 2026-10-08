Se filtró una foto de More Rial con tobillera electrónica en el cumpleaños de su hijo: la polémica imagen

More Rial obtuvo un permiso especial de la Justicia para estar presente en el cumpleaños de su hijo menor, Amadeo. De esta manera, la influencer pudo reencontrarse con sus niños después de siete meses de cumplir prisión domiciliaria en el departamento de su hermana, Rocío. En medio de las repercusiones por el beneficio, se filtró una imagen que la muestra con la tobillera electrónica.

La hija de Jorge Rial recibió autorización para abandonar la vivienda durante dos horas y asistir a una celebración organizada en una plaza de Colegiales. El pequeño cumplió dos años y estuvo acompañado por amigos de su mamá y alrededor de 30 compañeros del jardín.

Uno de los momentos más emotivos fue el encuentro de More con Francesco, su hijo mayor, quien viajó desde Córdoba para compartir la fecha con su hermano. El niño vive junto a su papá, Facundo Ambrosioni, y su esposa, Camila Triviño, luego de que la Justicia determinara en octubre de 2024 que quedara bajo su cuidado.

La fiesta tuvo una temática futbolera dedicada a River Plate, club del que Amadeo es hincha por influencia de su abuelo, Jorge Rial. Los hermanos jugaron al fútbol con camisetas del Millonario, mientras el lugar fue decorado con globos rojos y blancos y una torta alusiva al equipo.

More llegó al encuentro junto a Rocío y su abogado y amigo, Alejandro Cipolla. En diálogo con Clarín, el letrado destacó el momento familiar y aseguró que "fue todo muy lindo". Además, explicó: "Además, ella no los veía desde hace mucho. Amadeo estaba feliz de ver a su hermano y jugar al fútbol juntos".

Tras la celebración comenzó a circular una fotografía en la que se ve a More con Amadeo en brazos, junto a Francesco y Cipolla. La influencer lleva una pollera larga que permite observar la tobillera electrónica que utiliza en su pierna derecha mientras cumple con la prisión domiciliaria.