Sofía Aldrey anunció su embarazo con un emotivo posteo: "Agradecer siempre..."

Sofía Aldrey anunció que está embarazada de su primer hijo. La maquilladora y exnovia de Fede Bal dio a conocer la feliz noticia este viernes 27 de marzo con un emotivo posteo en redes sociales, donde mostró su tierna pancita.

Desde París, la empresaria compartió un álbum de fotos junto a su actual pareja, Nacho Vivas , donde se la ve radiante y luciendo looks holgados. En las imágenes dejó ver los cambios que experimenta su cuerpo, caricias a su vientre, además de la ecografía del bebé en camino.

Sofía Aldrey anunció que está embarazada de su primer hijo. (Instagram/@sofialdrey).

"Recap de estos últimos días de sentimientos encontrados. Despedir a Simba, conocer París con mi mami y bebito, comer rico, paseos con el futuro papá, largas caminatas, mucha foto en el espejo y masajitos en lo de Lula", comenzó diciendo.

"Agradecer siempre, esta vez a la Virgen de la Medalla Milagrosa que moría por conocer porque es la del día que nací", añadió Sofía Aldrey, con la emoción a flor de piel.

Sofía Aldrey anunció que está embarazada de su primer hijo. (Instagram/@sofialdrey).

A los pocos minutos, la publicación estalló en "me gusta" y comentarios con mensajes llenos de felicitaciones para la futura mamá.