Sofía Solá, la hija de Maru Botana, reaccionó a los rumores de romance con Franco Colapinto: "Gusta de mí..."

En los últimos días, surgieron rumores de romance entre Franco Colapinto (23) y Sofía Solá (21), la hija de Maru Botana y Bernardo Solá. Fue después de que el piloto argentino de Fórmula 1, que partirá desde el noveno puesto en el GP de Azerbaiyán, le diera "me gusta" a unas fotos de la modelo, lo que despertó la sospecha sobre un posible interés romántico en ella luego de su separación de Maia Reffico.

Las interacciones de Colapinto habían despertado distintos comentarios de los usuarios que dieron lugar a especulaciones en torno a que podría estar pasando algo entre ellos. En las dos imágenes que likeó, la joven aparece en distintas situaciones cotidianas. En una se la ve paseando por la calle y en otra recostada en el asiento de un auto, con un cigarrillo en la boca.

Lo más curioso de todo fue que Sofía Sola le dio me gusta al comentario que hizo un usuario que notó el interés de Franco. "¡Bien ahí, Franquito, poniendo like! ¡Dale, tiburón! ¡Vamos el 43!", había escrito el internauta, en referencia al número de auto que usa el corredor en Alpine. De esta manera, dejó en claro que está al tanto de los movimientos del deportista en su perfil. Sin embargo, no se había referido al revuelo que se generó alrededor del tema hasta las últimas horas.

A través de un video, la hija de Maru Botana y Bernardo Solá hizo un divertido descargo, en el que apeló al sarcasmo. "Hola, buen día, TikTok. Bueno, chicos, yo estoy en mi era. Llegué arriba. Llegué porque la gente piensa que Franco Colapinto gusta de mí. Eso es demasiado bueno. ¿Viste cuando...? Llegaste. Franco Colapinto gusta de vos", bromeó la modelo, quien prefirió tomarse con humor la situación.

Maru Botana aprobó a Franco Colapinto como yerno

Consultada al respecto en un móvil con "Puro show" (El Trece), la pastelera y empresaria explicó que la familia del piloto conoce sus preparaciones dulces. "Lo conozco porque es muy fan de algunas tortas mías", contó Botana.

Cuando el periodista quiso saber si el corredor solía comprarlas, Maru precisó: "Sale su mamá a comprar tortas".

Maru Botana, ¿aprueba a Colapinto? La reconocida pastelera opinó sobre los rumores que vinculan a su hija Sofía y al corredor.#lovieneltrece pic.twitter.com/kzvzXYigb3 — eltrece (@eltreceoficial) September 24, 2026

Además, Maru Botana afirmó que le encanta el automovilismo y se declaró fan de Franco Colapinto. Por eso, admitió que "sería divino" el piloto como yerno. "Está aprobado", dio el visto bueno la nueva jurado de "MasterChef Celebrity".