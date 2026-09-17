Sol Abraham ganó "Gran Hermano" y llovieron los memes en las redes: "Tan pesado..."

Este miércoles 16 de septiembre, Sol Abraham se consagró ganadora de "Gran Hermano: Generación Dorada". La tucumana se impuso ante Yisela "Yipio" Pintos en una definición que reunió casi 30 millones de votos y le permitió quedarse con el premio mayor. Tras conocerse el resultado, las redes sociales se llenaron de memes.

Desde el comienzo de la gala final, ambas participantes se mostraron emocionadas por haber llegado a la última instancia. Sin embargo, el apoyo del público terminó inclinando la balanza hacia Sol, que logró imponerse en la votación positiva y cumplir su sueño dentro del reality de Telefe.

Yipio, por su parte, quedó en el segundo lugar después de una extensa participación en la casa. La uruguaya también había conseguido un importante respaldo de sus seguidores durante las últimas semanas, aunque finalmente no alcanzó para quedarse con el título.

La definición generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Mientras los fanáticos de Sol celebraron el resultado, otros usuarios cuestionaron distintos aspectos del formato y la producción. A su vez, hubo quienes festejaron el cierre del reality de Telefe.

Como suele ocurrir después de una final de estas características, los memes también se convirtieron en protagonistas de la noche. Instagram, "X" (ex Twitter) y otras plataformas se llenaron de publicaciones que reflejaron la sorpresa, los festejos y las críticas que dejó el desenlace de "Gran Hermano: Generación Dorada".

Los mejores memes de "Gran Hermano"

Todos los ex Gh rasca ollas, viniendo a la Final de Generación Dorada, para robar un poco de cámara %uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23 #GranHermano #GranHermanoGeneraciónDorada https://t.co/3G4OHJses3 — Mari CAMORRERA%uD83C%uDF77 (@Marii_varela_88) September 14, 2026