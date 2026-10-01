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Tamara Pettinato publicó una foto desde una clínica y preocupó a sus seguidores: "No puedo más..."

La hija de Roberto Pettinato sorprendió al mostrarse desde una institución médica y, minutos después, decidió contar qué había ocurrido. Leé los detalles, en la nota.

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En las últimas horas, Tamara Pettinato generó preocupación entre sus seguidores al compartir una fotografía desde una clínica. La panelista de "Bendita" y conductora de "Decime algo lindo" recibió varios mensajes tras la publicación y, minutos después, decidió explicar qué había ocurrido.

La hija de Roberto y hermana de Homero Pettinato contó que tenía programado un estudio y reveló el motivo que la llevó a realizarse el procedimiento. "Lo que me hice fue una endoscopia, que te duermen y te meten una camarita hasta acá", explicó en un video publicado en sus historias de Instagram mientras señalaba la zona del estómago.

Según relató, la decisión estuvo relacionada con una molestia que viene atravesando de manera frecuente. "Porque tengo mucha, mucha acidez, todo el tiempo", detalló la periodista al hablar de las razones que la llevaron a consultar con un profesional y someterse al estudio.

El posteo de Tamara Pettianto desde la clínica. (Foto: Instagram/ @tamarapettinato).
El posteo de Tamara Pettianto desde la clínica. (Foto: Instagram/ @tamarapettinato).

Después del procedimiento, Tamara compartió una particular queja hacia el anestesista que la atendió. "Mi amigo anestesista, que me durmió, dijo que podía trabajar, pero no puedo más. Tengo que entrevistar. Estoy en la propofest", expresó con humor al referirse al efecto que todavía sentía.

Con esa última frase, la panelista hizo un juego de palabras con "Propofest", término utilizado para referirse al escándalo que investiga la Justicia argentina por presuntas reuniones clandestinas de profesionales de la salud en las que se habrían utilizado anestésicos como propofol y fentanilo. Así, llevó humor a una situación que inicialmente había generado preocupación en redes.

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