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Tato Algorta y Luz Tito sellaron su romance con un apasionado beso: el video

Los exparticipantes de "Gran Hermano" disfrutaron de una escapada romántica en el Caribe y protagonizaron una escena que confirmó la solidez de su vínculo. Mirá el video, en la nota.

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 Después de diversos rumores y especulaciones, semanas atrás Santiago "Tato" Algorta y Luz Tito, ambos exparticipantes de "Gran Hermano 2024/25", blanquearon su romance en el streaming de Bondi. Ahora, la pareja ya no se esconde y se mostró a los besos durante un romántico viaje a Punta Cana.

El ganador del reality y la joven compartió un video de la escapada en sus redes sociales. Allí se puede ver a Luz bailando en la arena y, segundos más tarde, al uruguayo acercándose para tomarla de la cintura. El esperado beso dejó en evidencia que el romance entre ambos avanza a paso firme. "Mi corazón está feliz", escribió junto a las imágenes.

La relación venía despertando sospechas desde hacía varios meses. Aunque durante mucho tiempo se mostraron como amigos, distintos encuentros públicos alimentaron las versiones sobre un posible romance. Incluso, en marzo, trascendió que ambos habían pasado juntos un fin de semana en el departamento de Algorta.

En ese momento, Fede Flowers había contado: "Ya es el segundo fin de semana que pasan juntos Tato Algorta y Luz Tito. Es el segundo sábado que ella pasa en su departamento. Fans lo esperaron a él en su domicilio y se llavaron una grata sorpresa: estaba Luz". Con el correr del tiempo, las señales fueron cada vez más evidentes.

El posteo de Luz Tito y Tato Algorta. (Foto: Instagram).
El posteo de Luz Tito y Tato Algorta. (Foto: Instagram).

A comienzos de junio, Luz confirmó que había terminado su relación con "Pestañas", como llamaban a su entonces novio español. Sobre aquella ruptura, expresó: "Fue re lindo. Una despedida desde el amor y está todo bien. No había necesidad de quedar mal tampoco. La vida te lleva por distintos caminos y metas. No hablamos hace tiempo, pero está todo bien". Ahora, junto a Tato, decidieron dejar las dudas atrás.

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