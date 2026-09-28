Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui tras semanas de rumores: la foto

Después de varias semanas de especulaciones y distintas versiones, este domingo 27 de septiembre Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui. Días después de que Luck Ra y Coscu hablaran sobre la traición que sintieron por parte del músico, el cantante compartió una fotografía en sus redes donde se mostró junto a la artista.

La imagen apareció en las historias de Instagram del intérprete de "Te gustan villeros" y los mostró tomados de la mano mientras bajaban de un avión privado. Ambos llevaban ropa deportiva y capuchas, en una escena que rápidamente fue interpretada como la confirmación del vínculo que mantenían bajo reserva.

El anuncio se produjo poco después del descargo de Luck Ra en una charla con Coscu. El cordobés contó que consideraba a Tiago una persona cercana y cuestionó su accionar luego de su separación de La Joaqui. "Y lo que hizo el otro culero, la verdad que me parece una banda, ¿qué querés que te diga? Más sabiendo que con las únicas dos personas con las que yo había hablado cuando había cortado habían sido Lit y él", expresó.

En aquella conversación, Luck Ra también recordó los mensajes de apoyo que había recibido de Tiago durante el momento posterior a la ruptura. "El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente ‘flashea' una banda, vos sabés que te quiero un montón'. Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal", contó.

Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui. (Instagram/ @tiagopzk).

Aun así, aclaró que no buscaba impedir que su expareja rehaga su vida: "Desde el primer día solo espero que ella posta sea feliz ahora en esta nueva etapa con él. Ya está. Independientemente de si a mí me duele o no, eso ya es problema mío. Hicimos lo que pudimos, nos soltamos, no nos debemos nada".

Por su parte, La Joaqui había explicado semanas atrás que conocía a Tiago desde hacía años y que entre ambos existía una historia previa. Luego del descargo del cordobés, la cantante publicó un video en TikTok con una canción de Kendrick Lamar que sus seguidores interpretaron como una respuesta indirecta.

Sin mencionar nombres, el audio decía: "Sé que eres un manipulador experto y también un mentiroso habitual. Pero no digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti". Ahora, la foto de Tiago junto a La Joaqui terminó de blanquear el vínculo y volvió a poner a los tres artistas en el centro de la escena.