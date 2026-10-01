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Turf se pronunció tras la denuncia contra Joaquín Levinton: "No vamos a hacer públicas..."

La banda emitió un comunicado en respaldo de su cantante, quien fue denunciado por abuso sexual agravado y amenazas. Enterate más, en la nota.

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Joaquín Levinton fue denunciado por abuso sexual agravado y amenazas, lo que generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo. Luego de que el cantante rompiera el silencio y de que Guido Kaczka se refiriera a la delicada situación que involucra a uno de sus jurados de "Es mi sueño" (El Trece), Turf -la banda que el músico lidera junto a Leandro Lopatín, Nicolás Ottavianelli, Fernando Caloia y Carlos Tapia- emitió un comunicado en el que pronunció su postura frente al caso.  

La presentación judicial fue realizada por una mujer de 39 años, que asegura haber mantenido una relación de cinco años con Joaquín (entre 2015 y 2020). La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50 de la Ciudad de Buenos Aires.

 "Joaquín Levinton se presentó hoy, junto a su abogado, ante el Juzgado que interviene, y quedó a entera disposición de la Justicia. Niega de manera categórica los hechos que se le atribuyen", expresaron en un posteo difundido en la cuenta oficial de Instagram de Turf

El comunicado de Turf tras la denuncia contra Joaquín Levinton. (Instagram/@turfoficial).
El comunicado de Turf tras la denuncia contra Joaquín Levinton. (Instagram/@turfoficial).

En sintonía con lo que declaró el cantante, sostuvieron: "No es la primera vez que esta persona lo denuncia. En 2023 hizo una denuncia similar, que fue archivada, y ese archivo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones".

 "En aquella causa consta que ella nunca ratificó la denuncia, que no se presentó a la pericia y que, mientras la causa estaba abierta, era ella quien lo buscaba de manera insistente, enviándole mensajes de todo tipo", señalaron, adhiriendo en su totalidad a la versión de Joaquín Levinton

 "Hoy se repite la misma situación. Durante este año, Joaquín recibió numerosos mensajes de ella, insistiendo en hablar con él. Nunca los respondió. Todos esos mensajes serán aportados a la Justicia", indicaron.

 Y cerraron el posteo con una frase contundente: "Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente".

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