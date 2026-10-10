Un ex "Gran Hermano" y su novia contaron su noche de terror en el terremoto de Panamá: "Toca armar las valijas y..."

Martín Anchorena es ex participante de "Gran Hermano", el reality que en sus últimas ediciones condujo Santiago del Moro. Junto a su novia, Constanza Pérez, estuvo en Panamá cuando la tierra tembló con fuerza. Él fue finalista de la edición 2011 y vive en Ciudad de Panamá hace más de una década.

Anchorena, oriundo de Necochea, tenía 24 años cuando entró a la casa a fines de 2010 y aguantó 141 días hasta quedar tercero, detrás de Christian U, el ganador de esa sexta edición. Después se alejó de los medios, se dedicó a volar como piloto de una aerolínea local y mantuvo una fuerte presencia en las redes, donde muestra sus viajes, su vida con Constanza y postales con su madre, la recordada Kuky.

El viernes 9 de octubre, un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá y dejó heridos, escuelas dañadas y miles de personas fuera de sus viviendas por el temor a las réplicas. La secuencia de Anchorena empezó con una foto de la piscina infinita de su edificio, con palmeras y el mar de fondo, y una leyenda de tres palabras: "antes del terremoto". Minutos más tarde compartió una toma aérea de la bahía y escribió "terremoto de 7,7 en Panamá, gracias a Dios estamos bien".

Las historias de Instagram que Martín Anchorena subió antes del terremoto en Panamá.

Con una tercera imagen, también tomada desde las alturas de la costa, sentenció: "Vivan que de un momento a otro, las prioridades cambian, todo cambia". Su último posteo fue un agradecimiento para quienes se comunicaron con él tras el sismo. "Solo paso a dar las gracias a Dios y a todos los que se preocuparon, estamos bien, Dios es grande, muy grande", cerró el ex "Gran Hermano". Pero los detalles más duros del día los contó Constanza.

Pérez publicó una foto del pasillo del edificio donde viven, con pedazos de revestimiento desprendidos del piso. Con la luz de la tarde todavía sobre la capital panameña, disparó: "Martín y yo estamos bien y aguardando el ok de los bomberos para poder subir". En ese mismo momento describió una ciudad en caos por las réplicas que no cesaban y anticipó lo que vendría: "Toca armar las valijas y volver a Argentina mañana mismo". La noche todavía no terminaba.

Las historias de Instagram que Constanza Pérez fue publicando durante el terremoto y las réplicas.

Más tarde, de regreso en su casa, confesó su estado de ánimo: "Ya de nuevo en el departamento. No voy a mentir que tengo un poquito de miedo, pero sé que todo va a estar bien". Cuando cayó la noche sobre la bahía, los planes cambiaron otra vez. "Abortamos misión, bajamos a lo de nuestros amigos en el piso 9 porque siguen las réplicas", relató junto a una imagen de la costa iluminada y el tránsito detenido en la autopista.

Pasada la medianoche, la tierra volvió a moverse. Una nueva sacudida les quitó el sueño y Constanza lo dejó escrito ya de madrugada: "Se acaba de sentir otra réplica de 6,2. Hoy se duerme con ropa y con la mochila en la puerta. Que se termine ya, se siente eterno aunque sean solo segundos", remarcó.

La imagen del edificio que la pareja compartió en Instagram mientras seguían las réplicas.



