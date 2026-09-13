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Una fan vende la uña postiza de Tini Stoessel: cuánto dinero pide

Una seguidora puso a la venta la uña de plástico que se le habría caído a la "Triple T" durante uno de sus shows con "Futttura". ¡Mirá la imagen, en la nota!

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Algo insólito ocurrió en las últimas horas y se viralizó en redes sociales. Una fan de Tini Stoessel, quien atraviesa un conflicto legal por el manejo de su patrimonio y carrera artística, asegura tener su uña postiza y decidió ponerla a la venta. Según explicó la seguidora, ella la tiene en sus manos luego de que a la "Triple T" se le cayera durante uno de sus shows con "Futttura".

La chica publicó la oferta en una conocida plataforma de compra y venta, donde le puso un valor de 300 mil pesos, rebajado a 200 mil. "Una de Tini Stoessel", dice el título de la publicación que llamó la atención.

"Esa uña postiza se le salió a Tini Stoessel después de un concierto", reza la descripción del inusual producto. Y aclara: "El precio puede ser negociable". El posteo fue difundido por el periodista Nahuel Saa en su cuenta de X (antes Twitter). 

Ofrecen una uña postiza de Tini Stoessel.&nbsp; (Foto de X/@LaCritiok).
Ofrecen una uña postiza de Tini Stoessel.  (Foto de X/@LaCritiok).

La uña postiza en cuestión, según se puede ver en la imagen, es ovalada y en tono blanco perlado. Si bien está a la venta como que es de la cantante, puede ser difícil comprobar que sea cierto.

Vale mencionar que Tini Stoessel se encuentra en medio de su gira internacional con "Futttura". La artista llevó su concierto a México, Costa Rica y El Salvador; en este último país el show debió cancelarse y reprogramarse para el día siguiente debido a condiciones climáticas adversas.


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