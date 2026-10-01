Una moza denunció que Matias Alé la hizo echar de su trabajo: "Se quejó porque no..."

Las situaciones que involucran a figuras conocidas suelen generar repercusión incluso cuando ocurren lejos de las cámaras.

Esta vez, Matías Alé quedó en el centro de una denuncia realizada por una joven que aseguró haber perdido su trabajo después de un episodio ocurrido en un establecimiento gastronómico.

La historia fue contada en LAM, donde Ángel de Brito presentó el caso y adelantó algunos detalles. Según explicó al aire, se trataba de una situación entre un famoso y una recepcionista que, aparentemente, no lo había reconocido al momento de recibirlo.

Qué contó la joven sobre el encuentro con Matías Alé

La protagonista del relato, identificada como Daiara, explicó que aquella jornada estaba cumpliendo sus tareas habituales cuando recibió al actor.

"Vino Matías Alé, me tocó recibirlo como recepcionista y mi rol es darle la carta, ubicar a la gente y abrirle la puerta", explicó durante la entrevista.

La joven aseguró que actuó de manera habitual porque no sabía quién era el hombre que tenía frente a ella. "Me tocó atenderlo a Matías Alé como una persona normal como lo que es porque yo no lo reconocía", sostuvo.

Según su versión, poco después se produjo un momento de tensión que modificó por completo el desarrollo de la jornada.

El momento de tensión en el restaurante

La joven relató que Alé habría manifestado su disconformidad con la manera en la que había sido recibido.

"Lo primero que hace él es quejarse en tono mal, medio agresivo, como que algo no le gustó, como que no lo había recibido como tenía que ser", afirmó la joven en diálogo con el programa de América.

De acuerdo con su relato, el punto de conflicto habría estado relacionado con la expectativa del actor de recibir una atención diferente por su condición de figura pública.

"¿Por qué no me recibió como una persona famosa?"

La joven explicó que, según lo que pudo escuchar durante la situación, Alé habría cuestionado que ella no tuviera una actitud distinta al momento de recibirlo.

"Dijo que por qué yo no lo había recibido como una persona famosa, que él es famoso y todos lo reciben bien, con una sonrisa por la fama que él tiene", aseguró Daiara.

También sostuvo que la situación se desarrolló frente a una encargada del lugar y que ella permaneció allí mientras se hablaba sobre lo ocurrido.

"Todo eso le dijo a la encargada mirándome a mí, yo no entendía por qué me miraba tanto", relató.

La decisión que tomó la encargada

El episodio habría terminado con una medida que sorprendió a la joven. Según su testimonio, una de las responsables del establecimiento se acercó y le pidió que se retirara.

"Y la encargada habló y me dijo que agarre las cosas y me vaya a mi casa. Yo no entendía nada", contó Daiara.

La trabajadora aseguró que preguntó por qué debía abandonar el lugar, ya que no comprendía qué había sucedido para que tomaran esa determinación.

Fue entonces cuando, siempre según su versión, recibió una explicación que vinculaba la decisión con lo ocurrido minutos antes: "Le dije ‘¿Por qué? No entiendo nada' y ella misma me dijo ‘porque vino Matías Alé y se quejó porque no le diste el trato como él se merece'".

Una historia que ahora espera otra versión

El relato de Daiara generó repercusión luego de su aparición en LAM, especialmente por la manera en la que, según contó, terminó afectada su jornada laboral.

Por ahora, la situación se conoce a partir de la versión de la joven. Habrá que esperar si Matías Alé decide hablar públicamente y cuenta cómo vivió aquel encuentro y qué ocurrió desde su perspectiva.