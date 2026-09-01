Viralizaron una foto de la tumba de Silvina Luna y un detalle generó indignación: "Es una falta de respeto..."

En las últimas horas apareció una foto de la tumba de Silvina Luna, que murió el 31 de agosto de 2023 tras haber pasado tres meses en el Hospital Italiano por problemas renales. El mismo día que se conoció la noticia de la reunión de la junta médica, un fuerte impacto se generó por la imagen en las redes. Sin embargo, hubo un detalle que generó indignación, y que hizo reaccionar a varios usuarios que se encontraron con esta postal publicada por la cuenta de Instagram.

La cuenta Cementerios.arg de Instagram, que se dedica a recorrer y mostrar tumbas de famosos, compartió la imagen de la lápida de la modelo, ubicada en el Panteón de los Actores del Cementerio de la Chacarita, el lugar que ella misma pidió ocupar cuando su salud comenzó a deteriorarse.

"Silvina Luna. 1980-2023. Siempre en nuestros corazones", se leyó en su lápida, que está acompañada por un ramo de flores blancas, el escudo de Rosario Central y una llamativa foto sensual enmarcada. La imagen, que muestra a la modelo en una pose sugerente con un corpiño, fue el centro de la polémica.

Muchos usuarios consideraron que no era apropiado para un lugar de descanso eterno. "¿Era necesario poner ahí la foto del cuadro? Tiene fotos normales Silvina", "Lo mismo pensé, es una falta de respeto", "No me gusta que hayan puesto esa foto en corpiño, es una falta de respeto", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en las redes sociales.

La controversia dividió opiniones. Mientras algunos criticaron la elección de la imagen por considerarla inapropiada para una tumba, otros defendieron la decisión de la familia, argumentando que la foto refleja la personalidad y la carrera de Silvina Luna, que fue conocida por su trabajo como modelo y vedette. La publicación de la cuenta @cementerios.arg, que suele compartir este tipo de imágenes, se volvió viral y reavivó el debate sobre los límites del respeto en los espacios de descanso eterno.

Los restos de Silvina Luna descansan en el Panteón de los Actores del Cementerio de la Chacarita, donde pidió ir cuando se dio cuenta de que su salud se deterioraba . La modelo, que había participado en "Gran Hermano" y trabajado como vedette, falleció tras una larga lucha contra los problemas renales que derivaron de las intervenciones estéticas que le realizó el médico Aníbal Lotocki. Su muerte, a los 43 años, conmocionó a todo el país y generó una fuerte presión para que se hiciera justicia en su caso.

La foto de su tumba, con la imagen sensual que la caracterizó en vida, desató una nueva polémica que pone en tensión el duelo, la memoria y el respeto hacia la figura pública que fue Silvina Luna. Mientras algunos consideran que es un homenaje a su esencia, otros creen que se trata de una falta de respeto a su memoria. Lo cierto es que la imagen, más allá de las opiniones, mantiene vivo el recuerdo de una mujer que marcó a una generación y que, incluso después de su muerte, sigue generando debate.