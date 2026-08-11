Virginia Lago recibió una carta de María Becerra y se quebró al aire: "Alguien muy hermoso..."

La tarde del martes en Telefe tuvo un momento que no estaba en el libreto. Virginia Lago, en su regreso a "Historias del corazón", interrumpió la emisión para leer una carta que le acababa de llegar. La remitente: María Becerra. La actriz, con la voz entrecortada y los ojos brillosos, compartió el mensaje con todos. La cantante recordó aquellas tardes de infancia, con su abuela y su madre, mirando a Virginia, algo que había expresado públicamente al enterarse de la noticia del regreso. La emoción no se quedó solo en el estudio. Se expandió por las redes y entre los que crecieron con esa voz que invitaba a la merienda.

La tarde del martes en Telefe tuvo un momento que no estaba en el libreto. Virginia Lago, en su regreso a *Historias del corazón*, interrumpió la emisión para leer una carta que le acababa de llegar. La remitente: María Becerra. La actriz, con la voz entrecortada y los ojos brillosos, compartió el mensaje con todos. La cantante recordó aquellas tardes de infancia, con su abuela y su madre, mirando a Virginia. La emoción no se quedó solo en el estudio. Se expandió por las redes y entre los que crecieron con esa voz que invitaba a la merienda.

Fue un instante de esos que no se planean. Virginia Lago tenía todo listo para seguir con la rutina de su programa, pero apareció un papel entre sus manos y el aire del estudio cambió. "Quiero leerles algo que ha mandado alguien, realmente muy particular y muy hermoso que se llama María Becerra. Gracias, María. Muchísimas gracias", anunció la conductora. Su tono, dulce y quebrado, anticipaba lo que venía. La actriz, con más de seis décadas de carrera, no pudo contener la emoción.

Mientras desplegaba la carta, Virginia confesó que el mensaje le provocó una emoción profunda. No quiso guardárselo. Quiso compartirlo con todos los que estaban del otro lado de la pantalla, esos mismos que durante once años le preguntaron cuándo volvería. Tomó aire y, con la voz temblorosa, comenzó la lectura. "Me voy a poner la tele cada vez que pueda a la hora que estás vos, dice, reina hermosa. Qué nostalgia, qué nostalgia". En ese punto, el estudio se volvió un living familiar.

La carta de Becerra era un viaje al pasado. La cantante recordó su infancia, cuando se sentaba con su abuelita y su mamá a tomar la merienda frente al televisor. "Recuerdo que allá por el 2012, 13, 14, me sentaba siempre con mi abuelita y mi mamá a tomar la merienda con esa voz dulce que te saludaba y se comía su picadita, sus masitas y se tomaba su famoso vinito". Esa imagen, tan cotidiana para millones de argentinos, era la misma que Becerra guardaba en su memoria. Y ahora se la devolvía a su creadora.

Virginia, mientras leía, apretaba el papel con fuerza. Su rostro reflejaba una mezcla de orgullo y gratitud. Al terminar, soltó un suspiro y sonrió. "Gracias. Muchas gracias, María. Hermoso, hermosa esta cartita. Es una cartita preciosa. Te abrazo fuerte, fuerte. Te quiero". Sus palabras, dichas con una sinceridad que no admite dudas, resonaron en un estudio que, por unos segundos, quedó en silencio. Ese silencio no era vacío. Era el eco de una emoción compartida.

Pero este momento no fue casualidad. Llegó en el marco del regreso más esperado de la televisión argentina. *Historias del corazón* volvió a Telefe después de once años. El ciclo, que se había emitido por última vez en 2015, regresó con la misma esencia que lo hizo famoso: la de un espacio de encuentro, de tardes tranquilas y de compañía. El reestreno llegó acompañado por "Avenida Brasil", la telenovela brasileña que supo conquistar a la audiencia y que ahora atrapa a una nueva generación.

Virginia, al anunciar su vuelta, lo explicó con una claridad conmovedora. "Necesitamos un poquito de cariño, necesitamos un poquito el abrazo. Y este programa lo tiene". La actriz confesó que el llamado para regresar la tomó por sorpresa.

Durante todos estos años, la gente en la calle le preguntaba cuándo volvería. Su respuesta siempre fue la misma: "Algún día voy a volver". Ese día llegó y, desde el primer programa, se notó la alegría. "Juro que me tiemblan las piernas. Tanto tiempo... Gracias por estar allí. Estoy realmente emocionada", dijo en su reaparición.

La figura de Virginia Lago, sin embargo, nunca se fue del todo. Durante los años de ausencia, sus videos se volvieron virales en redes sociales. Esa invitación a tomar un "matecito, un vinito, un bizcochito" circularon por todos lados, convirtiéndola en un meme pero también en un símbolo de cariño. Al principio, la viralización la sorprendió, pero pronto la adoptó como algo positivo. "Los chicos se divertían, pero sanamente. No era una cosa agresiva: era una cosa cariñosa y eso a mí me gustó", contó.

Con más de sesenta años de carrera, Virginia debutó en televisión en los años 60. Participó en clásicos como "La familia Falcón" y "El amor tiene cara de mujer". "Historias de corazón" nació en 2013, por iniciativa de Tomás Yankelevich, cuando Telefe buscaba conquistar las tardes. Fue Virginia quien le dio el calor y la identidad al formato. Ahora, el ciclo vuelve a ser ese espacio de encuentro entre generaciones, donde los nietos se sientan con sus abuelos a ver televisión, como lo hacía María Becerra en su infancia.

Este cruce entre Virginia Lago y María Becerra es mucho más que una anécdota televisiva. Es un símbolo de cómo los afectos se transmiten de generación en generación a través de la pantalla. Becerra, una de las artistas más importantes de la música argentina actual, no dudó en escribirle a la actriz que fue la compañía de sus tardes de infancia. Ese gesto, simple y profundo a la vez, revela un hilo conductor que va más allá de la fama o el rating.

El regreso de Virginia Lago a la televisión abierta no es solo un movimiento estratégico de un canal. Es una respuesta a una necesidad cultural. En un mundo dominado por el streaming y el contenido a demanda, la actriz defiende el valor del ida y vuelta, de la compañía en vivo, de la televisión como un lugar de encuentro. "Hagamos ficción porque a la gente le gusta que le cuenten cuentos", pidió. Y tiene razón. Hay algo en el ritual de prender la tele a una hora determinada, de compartir ese momento con la familia, que ninguna plataforma puede replicar.

La carta de María Becerra, en ese sentido, funciona como un espejo. La cantante no solo recordó su infancia, sino que le dijo a Virginia que ahora, de grande, piensa verla a la hora que está al aire. Es un ciclo que se cierra y se abre al mismo tiempo. La nostalgia que menciona Becerra no es un ancla al pasado, sino un puente hacia el presente. Virginia Lago volvió y, con ella, volvieron las masitas, el vinito y esa sensación de que, por un rato, todo está bien.