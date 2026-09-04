¿Wanda Nara practicó magias oscuras contra Mauro Icardi?: las misteriosas fotos

Mientras se confirman participantes para la nueva edición de "MasterChef Celebrity" (Telefe), Wanda Nara volvió a ponerse en el centro de la escena mediática. La conductora, que protagonizó un cruce con Maxi López por sus declaraciones en "PH: Podemos Hablar", publicó una serie de misteriosas fotos relacionadas con las magias a oscuras, lo que desató todo tipo de teorías en las redes sociales.

A través de historias de Instagram, Wanda compartió imágenes en las que se la puede ver a la mediática frente a una mesa con velas encendidas, rosas rojas, cadenas y distintos objetos por demás llamativos. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó inadvertido para los seguidores: entre todos los elementos aparecía una camiseta del Galatasaray, club turco en el que jugó Mauro Icardi.

Las misteriosas fotos que compartió Wanda Nara. (Instagram/@wanda_nara).

Además, sobre la prenda de fútbol podía observarse un hilo rojo, lo que llevó a que en las redes comenzaran a circular teorías sobre el significado de la escena.



Las postales generaron comentarios que fueron desde una posible producción fotográfica, una publicidad, hasta un fragmento de algunas de las ficciones que se encuentra grabando la animadora. Lógicamente, no faltaron quienes especularon con que Wanda Nara estaba realizando algún tipo de ritual o "brujería" vinculada a su expareja.

Las misteriosas fotos que compartió Wanda Nara. (Instagram/@wanda_nara).

De momento, Wanda no explicó qué estaba haciendo ni cuál era el verdadero significado de las fotografías que difundió, por lo que todas las interpretaciones surgidas alrededor de la publicación son solamente especulaciones.

Las misteriosas fotos que compartió Wanda Nara. (Instagram/@wanda_nara).

Lo cierto es que Wanda Nara y Mauro Icardi mantienen un conflicto que tiene larga data desde su separación. En los últimos meses, la expareja fue protagonista de distintos cruces públicos y judiciales que atañen a sus dos hijas, Frascesca e Isabella. Esto último es así por la falta de acuerdo entre las dos partes sobre la crianza de las menores.