Wanda Nara y L-Gante volvieron a mostrarse juntos y despertaron fuertes rumores de romance: las fotos

Como ocurre con "La guerra de las galaxias" o "Rocky", por ejemplo, la saga que tiene como protagonistas a Wanda Nara y L-Gante, con un sinnúmero de participantes secundarios que de a ratos se vuelven principales, tiene un nuevo capítulo. ¿Será el reinicio del amor? Nunca se sabe.

Luego de varios días en los que decidió mantener un perfil bajo en lo que respecta a su actividad en las redes sociales, terreno en el que se mueve como pez en el agua, la conductora de "MasterChef Celebrity" rompió con esa suerte de monotonía este viernes a la noche al subir una selfie que dio inicio a una serie de interrogantes y preguntas en torno a posibles cambios en su vida privada.

En la foto, Wanda aparece en primer plano con una campera negra con detalles verde flúor y una musculosa del mismo tono, en una toma hecha en un interior. La atención, de todos modos, se desplazó rápido hacia el margen derecho del encuadre, sitio donde se ve de manera parcial a un hombre vestido de negro y con una cadena dorada gruesa alrededor del cuello.

¿Era L-Gante? Sí. Y la identificación dejó de ser una hipótesis cuando el propio cantante compartió casi en simultáneo una imagen en la que aparece con la misma ropa y la misma joya que se asoman en la foto de Nara. En su publicación, se lo ve frente a un mural con grafitis, rodeado de autos y equipos de filmación, en un escenario que remite a una producción nocturna.

Wanda Nara, junto a L-Gante. (Foto: Instagram).

Minutos más tarde, la mayor de las hermanas Nara publicó una foto nocturna al aire libre, con leños encendidos y un muro con grafitis de fondo. Los indicios aumentaron con la siguiente postal de su mano sosteniendo una botella de fernet junto al fogón. Para despejar cualquier margen de duda, sumó su ubicación, General Rodríguez, el barrio de la zona oeste del Conurbano donde L-Gante creció y tiene su quinta.

Finalmente, las sospechas de que los dos se habían reunido se confirmaron luego de que el vocalista reposteara en sus historias la foto que había tomado Wanda de la botella de Fernet.

Los posteos de Wanda Nara. (Foto: Instagram).

Hace menos de una semana, el cantante había blanqueado quiénes fueron sus dos grandes amores al mencionar a Tamara Báez, su ex pareja y madre de su hija Jamaica, y a Nara. "Fue una batalla de quién se la mandaba más, no tiene explicación. Por eso matcheamos bien", contó al aire de "PH: Podemos Hablar" al recordar su vínculo con Wanda.

Luego, cuando le preguntaron si el partido con la también empresaria había terminado de forma definitiva, el artista sonrió de oreja a oreja y reveló: "Para mí que no. Y ahora seguramente la voy a empezar a ver seguido". Días después de estas declaraciones, desde la cuenta oficial de "MasterChef Celebrity" en Instagram confirmaron que el músico se sumará como participante a la nueva temporada del ciclo.