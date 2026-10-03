Wanda Nara y Maxi López, juntos otra vez y sonrientes en una foto sorprendente: "Reconciliados"

Wanda Nara y Maxi López mostraron que las aguas se calmaron, con una foto juntos y un mensaje de una sola palabra en las redes, que sorprendió a sus seguidores. El gesto llegó poco más de un mes después de que la conductora de "MasterChef Celebrity", que recientemente histeriqueó con Grego Roselló, reaccionara sin filtro contra su exmarido por las declaraciones que él hizo sobre su vida privada en "PH: Podemos Hablar".

La novedad apareció en historias de Instagram. Wanda compartió una imagen donde se la ve muy cerca de Maxi, ambos sonriendo para la cámara, y la acompañó con un corazón rojo. Allí escribió: "Reconciliados", una palabra que alcanzó para mostrar cómo quedó el vínculo entre los padres de Valentino, Constantino y Benedicto, después de tanto ruido mediático. La escena, simple y cercana, habló más que cualquier comunicado.

La historia que subió Wanda. Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

La respuesta de él no tardó en llegar. Maxi reposteó la historia, sumó un emoji de un brazo y dejó su propio mensaje: "Vamos por nuestros hijos, Solange". Con ese gesto, el exfutbolista se sumó a la señal de paz y le puso el broche a una escena que hasta hace poco parecía lejana, en fuerte contraste con el tono áspero de los últimos tiempos.

La historia de Maxi resubiendo la foto. Foto: Captura de Instagram Stories (@officialmaxilopez)

Para entender el cambio hay que volver a la primera reacción. Semanas atrás, Wanda compartió una publicación que dejó en evidencia su enojo con el exfutbolista, y lo hizo con evidente tono sarcástico. "Buen día. Me levanto con la novedad de que a mi ex, ex, ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia", escribió, en alusión a las declaraciones que Maxi hizo en "PH: Podemos Hablar".

Pero no se quedó ahí. La empresaria sumó otro mensaje filoso, con un recordatorio incluido: "¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo", agregó. Con ese posteo, Wanda no solo respondió a su ex, sino que además dejó picando una incómoda pregunta sobre cuándo ocurrieron esas situaciones que López contó en público.

Los cruces también llegaron a la pantalla de "MasterChef Celebrity", donde Wanda está más picante que nunca. En una charla con Julieta Poggio sobre las relaciones abiertas, Wanda Nara lanzó una irónica frase sobre Maxi López y Mauro Icardi: "Yo creo que también tuve en una época casamiento abierto, solo que no me había enterado. Se ve que se usa hace años". El momento no tardó en viralizarse en las redes sociales.

En esta misma edición también se asoma un posible capítulo romántico para la conductora. Grego Rossello sorprendió a Wanda Nara con un romántico regalo en su debut en "MasterChef Celebrity"; un chocolate con una dedicatoria que ella leyó frente a todos, "A la luz de las estrellas, una noche me dormí y soñé que eran tus ojos que me miraban a mí". Si bien él admitió que son amigos, sus gestos dejan abierta la puerta a un posible nuevo interés en su vida.

Después de tantas idas y vueltas, la foto de Maxi y Wanda juntos marca un nuevo capítulo en una relación atravesada por tensiones y reencuentros. Sin sarcasmo ni indirectas, ambos eligieron mostrarse en buenos términos, con los hijos en el centro de la escena. Falta ver cómo sigue esta tregua, pero por ahora la pelea quedó atrás y la reconciliación ya es oficial.