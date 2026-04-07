Yanina Latorre y Moria Casán contaron las peores trampas de Roberto García Moritán, y explotó el escándalo: "Amante en el baúl..."

El mundo del espectáculo volvió a quedar bajo el foco tras las declaraciones cruzadas entre una de las parejas más mediáticas de la farándula. Carolina "Pampita" Ardohain decidió responder con una frialdad absoluta a los dichos de su exmarido, Roberto García Moritán, quien en una reciente entrevista aseguró haber perdido "familia, laburo y credibilidad" luego de su separación. Tras el escándalo, ahora Yanina Latorre y Moria Casán revelaron las peores trampas de Moritán. Y lo que contaron no tiene filtro.

Sin querer queriendo, y cada una a su turno, Yanina y Moria coincidieron involuntariamente en contar las cosas más fuertes que Roberto García Moritán hacía y hace para estar con las chicas que le gustan. Un seductor empedernido y arrollador recibido con honores. Claro, en el medio estuvo con Pampita, la mujer más exitosa y querida de la Argentina, y siempre se dijo que ella lo dejó porque él era muy tramposo. A su manera, las dos lo confirmaron de la manera más cruda.

A la mañana, Moria Casán recibió a Moritán en su programa de Canal 13. Lo tuvo sentado "en el living" y lo pasó por todos los temas. Varias de las preguntas, por supuesto, giraron en torno a su relación trunca con la modelo. Él, que ya responde con mucha más habilidad que en otros momentos, zigzagueó como pudo. Horas después, Moria se volcó a su cuenta de Twitter y escribió textual: "Qué brutal me cayó Roberto García Moritán. Divertido a favor, muy televisivo, ¿Será verdad que metió a una amante en el baúl? No lo creo. Moritán, regresá y me lo contás". Es decir, lo quiere de vuelta en el programa. Yanina, por su parte, se agarró de ese tuit para decir que Moria "odia a Pampita, jajajaja".

El fuerte tuit de Moria Casán para Roberto García Moritán.

En su programa de radio, Yanina analizó la nota y literalmente liquidó al empresario. "Andá a cag..., Moritán. Nunca encarabas y con Pampita sí. ¿Así querés ser político? Este pibe me da cringe", tiró. Y siguió: "Se la pasa escribiendo a minas por Instagram. Tengo un montón de screenshots que me mandan chicas que él les escribe. Ahora está haciendo un shipeo con Virginia Gallardo porque está desesperado por entrar a La Libertad Avanza. La única forma de seguir en política es estar con una famosa. Por eso estuvo con Pampita. Él no tiene un mango, todo lo bancaba ella. Con canje, con lo que sea".

"Este tipo solo está con famosas y millonarias. Priscila no quedó muy contenta con él. Algo pasó ahí. Igual que con Pampita, más allá de la infidelidad. Lo echó, le dejó la ropa en la puerta y chau. Con Pampita podés ser cualquier cosa pero no meterle los cuernos, y ahí sonó. Ella tiene un tema con eso. Si sos vago no le importa, lo negocia, pero la infidelidad no. Y si es pública, peor. Este tipo le metió los cuernos desde el día uno", sentenció Yanina. Con semejantes declaraciones, el nombre de Moritán vuelve a quedar en el centro de la tormenta. ¿Habrá respuesta del empresario? El tiempo, como siempre, lo dirá. Pero mientras tanto, las redes ya eligieron bando.