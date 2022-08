@AnaliaCab

La aparición de las plataformas de streaming nos permiten pequeños lujos como el de acceder a series que de otra manera jamás veríamos (al menos de manera legal) pero también que haya una industria "B": la de ficciones que son canceladas y luego rescatadas para satisfacer al público cautivo que queda "abandonado".

Es el caso de "Manifest", serie de drama y misterio estrenada en 2018 que luego de tres temporadas fue levantada por su cadena original, NBC, en Estados Unidos, y luego comprada por Netflix que se encargará de darle un cierre produciendo una cuarta entrega.

Así es que el público masivo de Latinoamérica descubrió hace algunas semanas esta historia atrapante y adictiva -producida por el prestigioso Robert Zemeckis- sobre los pasajeros de un avión que atraviesan una extraña tormenta en vuelo, y al aterrizar descubren que estuvieron desaparecidos 5 años y medio.

Los tres protagonistas de "Manifiesto".

El shock de sus familiares y amigos, los efectos en la sociedad ante este misterio imposible de resolver -algunos creen que son dioses, otros que son seres peligrosos- la impotencia de las autoridades para explicar el fenómeno... y ellos, los pasajeros, que intentarán retomar sus vidas donde la dejaron.

La detective implacable de "Manifest"

Una de las protagonistas es Michaela Stone (Melissa Roxburgh), que viajaba junto a su hermano y su sobrino. Ella es detective de policía y estaba a punto de dar el "sí" al pedido de matrimonio de su novio, también policía. A poco de regresar descubre que en su ausencia pasaron muchas cosas, algunas dolorosas, pero pronto se obsesionará con descubrir qué fue realmente lo que sucedió con ese avión cuando comiencen a surgir extrañas consecuencias a su alrededor.

La actriz canadiense contó sobre su personaje: "Michaela no se siente preparada para enfrentar todo lo que pasa cuando regresa su avión. Es un personaje trágico, pero también es muy fuerte, ella sabe bien quién es, pero está lidiando con muchas cosas. Lo que me gustó de Michaela es que no es una víctima".

Hay una impresión inevitable al ver "Manifest": cierta reminiscencia a "Lost", aquella serie icónica que prácticamente inauguró el fanatismo moderno por este tipo de ficciones e instauró el "maratoneo" de episodios.

Al respecto, Roxburgh expresó al portal showbizjunkies: "Sí, es decir, tiene esa similitud de ser un drama que se origina en un avión y todo es un misterio, así es que realmente espero que a la gente que le gustó 'Lost' le guste esta serie. Es bastante distinta en muchas otras maneras, y para ser realmente sincera, ¡no vi 'Lost'! jaja. Tendría que hacerlo".

La actriz concluyó que "creo que 'Manifest' está más centrada en personajes familiares, en la relación entre ellos. El tema central para mí es ¿qué harías si tuvieras una segunda oportunidad en la vida? ¿Qué decisiones tomarías? ¿A quién tratarías diferente?".

A.C