@AnaliaCab

Un largo camino ha recorrido June Osborne (Elisabeth Moss), a quien primero conocimos bajo el terrible y prisionero mote de Offred ("Of Fred" - Perteneciente a Fred) en la distópica y crudísima The Handmaid's Tale.

Este domingo se estrena en Paramount+ su quinta y anteúltima temporada, con el gran desafío de motorizar la acción luego de los cruciales hechos del final de la cuarta parte: ella y otros refugiados en el bosque lograron por fin asesinar a Fred.

.

La serie, basada en la aclamada novela "El cuento de la criada" de Margaret Atwood, llevó al límite de lo tolerable la crueldad e injusticia impuestas a las mujeres en el ficticio Gilead, parte de un "nuevo orden" que las somete a ser meras reproductoras frente al fenómeno de esterilidad masivo que sufre la humanidad.

June no sólo logró -con sudor, sangre y lágrimas- recuperar su identidad. Se convirtió en bandera de ese grito de libertad que, con el correr de los episodios, se transformó también en violenta reacción, en extremo y crueldad. La muerte del comandante desencadenará acontecimientos que volverán a poner a prueba a los rebeldes.

Junto a Samira Wiley, en una escena conmocionante.

Serena trama su venganza contra June y todo su séquito, que la espera paciente y sedienta de revancha a pesar de saber que el peligro es inminente: Gilead siempre podrá ser más opresor.

Lo que en la cuarta entrega pareció una verdadera catarsis, quizá no lo fuera tanto. "Creo que June pensaba que Fred era su villano, ese que, si ella lograba hacer desaparecer, haría sentirle alivio, por haber soltado una parte de su pasado. Y no, eso no funciona tampoco" declaró la actriz recientemente.

Elisabeth Moss se convirtió gracias a esta serie en una suerte de ícono del feminismo y la lucha contra la opresión. Si bien años antes con su papel de Peggy Olsen en la genial Mad Men ya había demostrado su calidad actoral y su capacidad de encarnar a una mujer que toma lo que le corresponde en un mundo de hombres, sin dudas "The Handmaid's Tale" fue su consagración.

Moss, de todas formas, intenta despegar de los paralelismos que se puedan trazar entre la serie y, por ejemplo decisiones judiciales como la más reciente en Estados Unidos que hizo retroceder el derecho al aborto.

"Tratamos de no ofrecer a la gente catarsis sobre los grandes temas políticos. Pero sí proveer un espacio para las comundades marginadas que no tienen voz. Lo único que podemos hacer es contar las historias de esos personajes. El hecho de que las personas encuentren aquí esperanza, verdad o algún tipo de conexión es algo que va más allá de lo que pensamos que haríamos" explicó.

Pocos saben que en su vida personal la actriz no es "tan así", ya que es seguidora de la Cienciología, polémica religión bastante popular en Hollywood que recibe críticas por su trato, precisamente, poco justo con las mujeres.

A.C