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TEATRO CERVANTES

Famosos, empresarios y figuras del espectáculo colmaron la gala de "El mago de Oz"

La Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes realizó su tradicional función institucional de gala del exitoso musical, que agotó localidades desde junio y sumó nuevas fechas en septiembre.

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La Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes llevó adelante su tradicional función institucional de gala del musical "El mago de Oz", una velada que reunió a empresarios, diplomáticos y figuras del arte y el espectáculo. La platea, integrada por grandes y chicos, cerró la tarde con una ovación de pie.

La entidad está presidida por Carolina Petroni de Bereciartua y tiene como presidentas honorarias a María Victoria Hueyo Anchorena y Stefania Vecchi de Lagos Mármol. Entre sus integrantes también figuran Mercedes Laconi Sundblad de Sánchez Elía, Gonzalo Casanova Ferro, Héctor Madrigal, Flavia Pittella, Ángeles La Rosa y Gustavo Mosteiro, entre otros.

Famosos, empresarios y figuras del espectáculo colmaron la gala de "El mago de Oz"

Una producción íntegramente argentina

El espectáculo es una creación de la dramaturga argentina Marisé Monteiro, inspirada en el clásico de Lyman Frank Baum, con música de Martín Bianchedi y Ángel Mahler, dirección orquestal de Damián Mahler y dirección general de Sebastián Irigo. En el elenco se destaca Albana Fuentes en el rol protagónico de Dorothy, acompañada por Vanesa Butera, Luis Longhi, Claudio Martínez Bel, Emiliano Larea y Leo Trento, entre muchos otros actores, cantantes, bailarines y músicos.

Famosos, empresarios y figuras del espectáculo colmaron la gala de "El mago de Oz"

Realizada íntegramente por el Teatro Nacional Cervantes, la megaproducción se presenta desde junio con localidades agotadas y, por el éxito de público, sumó nuevas funciones en septiembre. Según los organizadores, la puesta recibió muchos elogios de la prensa y del público. El teatro está dirigido por el dramaturgo, autor teatral, novelista y compositor Gonzalo Demaría.

El director del Teatro Nacional Cervantes, Gonzalo Demaría, junto a Mónica Cahen D'Anvers y su hija, Sandra Mihanovich.
El director del Teatro Nacional Cervantes, Gonzalo Demaría, junto a Mónica Cahen D'Anvers y su hija, Sandra Mihanovich.
El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, junto a la dramaturga Marisé Monteiro, autora de la versión teatral de "El mago de Oz".
El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, junto a la dramaturga Marisé Monteiro, autora de la versión teatral de "El mago de Oz".
La periodista Gabriela Sobrado y su pequeño hijo Theo.
La periodista Gabriela Sobrado y su pequeño hijo Theo.
Paula Bereciartua, Pablo Bereciartua, Carolina Petroni de Bereciartua, Fermín Bereciartua y Felicitas Bereciartua.
Paula Bereciartua, Pablo Bereciartua, Carolina Petroni de Bereciartua, Fermín Bereciartua y Felicitas Bereciartua.
La presidente de la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes, con el Director del espectáculo, Sebastián Irigo y la dramaturga Marisé Monteiro.
La presidente de la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes, con el Director del espectáculo, Sebastián Irigo y la dramaturga Marisé Monteiro.
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