Goity y Furriel harán dos nuevos clásicos en el San Martín en la temporada 2027

Tras un año de éxitos que llevó al teatro público porteño a los escenarios y festivales más importantes del mundo, la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, anticipó que Gabriel Goity y Joaquín Furriel serán nuevamente parte de la temporada 2027 del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA), con la puesta en escena de dos nuevas obras clásicas. El anuncio se realizó en el Festival de Biarritz América Latina, que este año puso el foco en la escena de Buenos Aires, durante un encuentro dedicado al teatro porteño que integró la programación especial "Clin d'œil au théâtre porteño" ("Guiño al teatro porteño").

Como parte de esa apuesta, el festival francés proyecta estos días las dos películas nacidas de sendos fenómenos teatrales del San Martín: Cyrano en mi cabeza, de Maxi Gutiérrez, protagonizada por Goity, y La verdadera historia de Ricardo III, dirigida por Marcelo Piñeyro junto al director escénico Calixto Bieito, con Furriel al frente del elenco. Ambas producciones, impulsadas por la BA Film Commission y el CTBA, llegan a Biarritz luego de su paso por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde tuvieron una destacada recepción de crítica y público.

"Que Buenos Aires anticipe algunos ejes de su próxima temporada teatral en un festival europeo no es un gesto simbólico: es la confirmación de que el teatro público porteño dejó de ser un fenómeno local para convertirse en una marca de proyección internacional", afirmó Ricardes, quien adelantó que Goity y Furriel serán protagonistas de dos obras clásicas que se anunciarán junto con el resto de la temporada.

La ministra también anunció en Biarritz otro plato fuerte: la reposición de Invasiones I: no bombardeen Buenos Aires, con Elena Roger, que ya tiene entradas a la venta para 2027.

Furriel y Goity, en su mejor momento

La elección de ambos actores no es casual. Furriel protagoniza La verdadera historia de Ricardo III desde su estreno en junio, con localidades agotadas desde el debut y miles de espectadores convocados hasta mediados de agosto; el trabajo le valió el Premio ACE al Mejor Actor. La obra, versión libre de Bieito y Adrià Reixach sobre el clásico de Shakespeare, hizo historia además como la primera producción del CTBA en integrar la programación oficial del Festival Grec de Barcelona.

Goity, por su parte, protagoniza desde 2023 Cyrano, la versión de Edmond Rostand que ya lleva más de 200 funciones y superó los 150.000 espectadores, un récord de convocatoria para el Complejo Teatral en los últimos años, además del Estrella de Mar de Oro que el actor obtuvo por el mismo papel en Mar del Plata.

Con este anuncio, la Ciudad de Buenos Aires confirma su primera gran apuesta artística para la temporada 2027, que el Ministerio de Cultura porteño irá revelando en las próximas semanas.

"Una alternativa mucho más económica"

Durante el encuentro con el que el Festival de Biarritz homenajeó al teatro porteño, Gabriel Goity destacó que "el teatro público ofrece algo clave: una alternativa mucho más económica, con la posibilidad de ver a estas grandes figuras". Y agregó: "Eso es lo que hoy se está haciendo y que aplaudo: estimular a que ese público masivo, que hoy no tiene esa visibilidad ni ese acceso, también se acerque al teatro".

Joaquín Furriel, por su parte, subrayó la importancia del teatro público porteño: "A los actores nos desafía y nos da mucha responsabilidad porque muchísima gente nos ha dicho 'es la primera vez que vengo al Teatro San Martín, es la primera vez que veo teatro'".

Finalmente, la ministra Ricardes agradeció al Festival de Biarritz por el homenaje y remarcó que "el teatro público trabaja sobre las nuevas generaciones y da posibilidades a gente que recién empieza, y lo tiene que seguir haciendo. Pero también, como estamos haciendo ahora, sumamos actores de mucho peso popular" que "se encuentran con clásicos tan grandes".