Crónica HD tuvo un gran mes de julio en cuanto a mediciones de rating. El canal de las placas rojas se posicionó cuarto en la categoría de noticias con un destacable promedio de 1.14, según los datos que publicó Kantar Ibope Media.

Las familias argentinas toman a Crónica HD como una de las señales más cercanas y representativas del pueblo. Estos nuevos resultados son reflejo del trabajo diario y del crecimiento que ha tenido la señal a lo largo de los años, que también se reflejó en la premiación de Oro en los Martín Fierro al mejor servicio informativo del 202 0 .

En diálogo con DiarioShow.com, Facundo Pedrini, director del canal, aseguró que los televidentes eligen Crónica HD porque "la única figura en este canal es el país real". Y agregó: "La competencia se define a partir de lo que combate, cobra dimensión a partir de la suerte de sus enemigos, en tanto que el éxito de Crónica se explica a partir de quiénes defiende. Es un contrato popular que no depende del humor social o un gobierno de turno para entender su lugar. El canal creció 30% en 1 año y se consolida".

Asimismo, comentó que los vecinos recurren a Crónica cuando las instituciones correspondientes no les dan una respuesta y dijo: "Llaman a Crónica, el cuarto mostrador del Estado. En un contexto de necesidad, la marca se convirtió en un auxiliar de justicia, en un traductor social. Crónica se mete donde nadie contó antes. No pasa un día sin que este canal le cambie la vida a alguien".

Crónica HD ganó el Martín Fierro de Oro 2020.

Además, Facundo Pedrini advirtió que el crecimiento de la pantalla se debe a "una buena interpretación de lo que no puede esperar" y comentó: "Las historias que cuenta Crónica no tienen tiempo, porque con ellas no tuvieron piedad. ¿Quién cuenta las pérdidas? ¿Quién se ocupa de la tristeza? ¿Quién transmite los casos que están en pausa mientras todos rosquean en clave electoral. Mirarlas es un acto de responsabilidad institucional y también la respuesta a que cada vez más vecinos nos elijan".

