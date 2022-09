La alfombra roja volverá a desplegarse el 20 de octubre, en Parque Norte, para dar marco a una nueva fiesta del Martín Fierro que se verá por Crónica HD. Los premios a la televisión por cable vuelven a nuestro canal, que el año pasado además se hizo acreedor al Martín Fierro de Oro por su servicio informativo durante 2020.

El miércoles tuvo lugar la firma del acuerdo para la realización y transmisión entre el CEO del Grupo Olmos, Raúl Olmos; el vicepresidente del grupo, Marcelo Carbone; Leandro Camani, empresario responsable de la productora Redcube, y Luis Ventura, presidente de Aptra (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas).

Los Martín Fierro de Cable se emitirán por Crónica HD en vivo para todo el país (Hernán Nersesian/Diario Crónica).

Aún alegre tras motorizar la gala, Ventura habló con Crónica: "Me deja tranquilo que esté todo encaminado ya para tener una gran entrega, con alrededor de 1.500 invitados y una enorme fiesta en Parque Norte, llena de auspiciantes". El periodista además confió que la intención es repetir la carismática dupla de la edición anterior, Pampita y el Pollo Álvarez. Este ya está confirmado, y sólo resta el "gancho" de la modelo.

En pleno trajín de las recién difundidas ternas de radio, el presidente de la entidad admitió que "aún no tenemos los detalles de la ceremonia de la tevé por cable, pero sé que ya se empezaron a catar los menús, a probar el sistema de monitoreo digital y magnético que organizará el ingreso de los invitados. Me da satisfacción ver que la entrega de los Martín Fierro crece año a año. Me da orgullo, me pone feliz".

Raúl Olmos y Carlos Ventura ultimando detalles para la trasmisión (Hernán Nersesian/Diario Crónica).

Al mismo tiempo, Ventura contó que es tal el prestigio que adquieren estos galardones que "tiene una certificación internacional que sirve a los profesionales distinguidos como carta de presentación laboral en otros países".

Esta semana, los socios de la entidad se encuentran votando primero las ternas, hasta el jueves 29, en la sede de Aptra. En tanto, la votación de candidatos será del lunes 3 al jueves 13 de octubre. De este modo, todavía habrá que esperar unos días para conocer los nombres de los integrantes de cada categoría.