Siempre hay un día especial y de gran competencia entre los canales líderes y faltan pocas horas para que eso suceda ya que el lunes a las 22.30 vuelve Marcelo Tinelli con una nueva propuesta, " Canta conmigo ahora", en El Trece, que va en franca competencia con " La Voz Argentina", de Telefe, en la misma franja horaria, de modo que antes de medianoche se sabrán los números de cada ciclo y quién ganó la batalla. Por otra parte, El Trece emitirá a las 21.30 la final de "El hotel de los famosos", un reality que funcionó muy bien en el prime time y le dejará al Cabezón un piso importante para su esperado debut.

Recordemos que " Canta conmigo ahora" es la versión argentina del exitoso formato "All Together Now", un certamen de canto que cuenta con un panel de 100 jurados expertos en distintos géneros musicales. Entre los jueces nacionales e internacionales estarán Cristian Castro, José Luis "El Puma" Rodríguez, Coti Sorokin, Cande Tinelli, Manuel Wirtz, El Bahiano, Gladys la Bomba Tucumana, Locho Loccisano, Los Caligaris, Magui Olave y El Tirri.

El desafío de los participantes será lograr, con su performance, que todos los jurados se levanten de sus asientos, presionen un botón y canten junto a ellos, para lograr un lugar en el podio de ganadores.

.

El casting, gracias a su carácter multitudinario y federal, reunirá a artistas musicales de todo el país, que se presentarán en un set de gran impacto visual, con una puesta de cámara de 360° y la tecnología ideal para un big show de nivel internacional.

Emily Lucius será la Host Digital encargada de mostrar todos los contenidos exclusivos en redes sociales de lo que suceda en el big show. En una entrevista exclusiva que Tinelli concedió a Crónica dijo lo siguiente: "Tengo muchísimas expectativas y, por otra parte, los sueños se hacen presentes, nuevamente, en mí. Realmente, siento lo mismo que cuando comencé en VideoMatch, cuando no sabía muy bien cómo era todo. Es algo totalmente nuevo y me gusta plantearme desafíos en la vida. Por lo tanto, estoy muy contento, y feliz por el nivel de producción, la energía que se da en el piso y por mi rol de conductor dentro del programa; la buena onda de los jurados, el nivel de los participantes y por estar ante una escenografía y un estudio nunca visto".

En cuanto a "La Voz", hasta ahora es el programa de mayor rating de la actual televisión y lidera su franja horaria. El jurado está picante con los participantes, pero la batalla recién comienza y queda mucha tela para cortar. La esperada final de "El hotel de los famosos" ya comenzó: Martín Salwe y Alex Caniggia se enfrentan como rivales para ganar 10 millones de pesos y ya les comunicaron las reglas de los tres desafíos que serán cruciales para definir quién será el campeón.