"Podemos Hablar" es uno de los programas más divertidos del fin de semana, debido a que sus invitados cuentan experiencias únicas y vivencias en común. En las últimas semanas, el programa conducido por Andy Kusnetzoff estuvo batallando por tener mejores cifras y está cumpliendo con su objetivo.

.

Este sábado 10 de septiembre, Kusnetzoff recibió a Betiana Blum, Sol Pérez, Matías Alé, Mauricio Dayub y Callejero Fino, quienes protagonizaron picantes momentos y otros más sensibles, cuando abrieron sus corazones sobre sus dolores y vivencias.

Un episodio que causó mucha risa fue cuando Alé contó que se escapó de un hotel alojamiento.

Andy Kusnetzoff logró ser lo más visto del día con "Podemos Hablar"

"Salí por el lugar donde lavan las toallas en los hoteles, en el changuito donde ponen todas las toallas. Me llamaron de recepción para decirme que estaba por subir la pareja de la persona con la que yo estaba. Ellos estaban medio peleados y se enteró que ella estaba en el hotel y cayó de sorpresa para verla y yo estaba ahí", recordó.

"Nosotros recién habíamos empezado y estábamos medio escondiditos y ella me dijo ‘rajá’. Yo estaba en el tercer piso y me dice ‘está subiendo, rajá’. Y ahí me mandé por el carrito de las toallas. Por suerte, lo bueno es que los tipos que estaban en el lavadero con las toallas me reconocieron y me ayudaron a esconderme", cerró.

Con respecto al rating, "PH Podemos Hablar" alcanzó 9.5 puntos, subió 4 décimas con respecto al último programa. Fue lo más visto del día.

Matiás Alé recordó su terrible experiencia en un hotel alojamiento en "Podemos Hablar"