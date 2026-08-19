Andrea Del Boca vuelve hoy a "Gran Hermano Generación Dorada": qué hará y cuál será su función especial

Gran Hermano Generación Dorada tendrá este miércoles 19 de agosto una jornada fuera de lo común. La producción prepara una celebración que reunirá a actuales participantes, exparticipantes y parejas que están fuera de la casa.

En medio de los preparativos apareció un nombre conocido para los seguidores del programa: Andrea Del Boca. La actriz, que ya tuvo un paso por esta edición, volverá a ingresar al reality, aunque esta vez tendrá un papel diferente al que desempeñó durante su participación.

La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa durante El Ejército de la Mañana, donde también explicó cuál será la tarea que tendrá la actriz durante esta particular jornada.

Un regreso que venía generando rumores

La posibilidad de que la actriz regresara al reality que se emite por Telefe comenzó a circular nuevamente en las últimas semanas.

Su primera participación había despertado una importante expectativa entre los seguidores del reality e incluso llegó a especularse con que pudiera mantenerse en competencia hasta las instancias finales.

Pero su recorrido dentro de la casa tuvo varios cambios. La actriz sufrió fuertes caídas que derivaron en distintas salidas del programa y, posteriormente, tomó la decisión de abandonar definitivamente el reality por su preocupación ante la situación de salud de su madre.

Con su salida, parecía que su etapa en el programa había terminado. Sin embargo, las versiones sobre una posible vuelta volvieron a instalarse durante agosto.

La función que tendrá Andrea Del Boca

Ahora, finalmente, se conoció el motivo de su regreso.

De acuerdo con la información difundida por Pepe Ochoa, Andrea Del Boca será la encargada de casar a las parejas que formen parte de la celebración preparada dentro de la casa.

"Hoy va a casar a todas las parejas en Gran Hermano: Andrea Del Boca", reveló el periodista al aire.

Así, la actriz volverá a tener contacto con el universo del reality, pero sin retomar su lugar como competidora. Su participación estará concentrada en una actividad puntual dentro de una edición que tendrá como eje una serie de bodas.

La casa será acondicionada especialmente para la ocasión y recibirá a diferentes protagonistas relacionados con el programa.

¿QUIÉN ENTRA A CASAR A LOS GH?



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Qué pasará con Yipio

El regreso de Del Boca también despierta interés por el vínculo que había formado con Yipio durante su anterior estadía.

Ambos habían desarrollado una relación cercana dentro del reality, motivo por el cual, cuando comenzaron a circular versiones sobre una posible vuelta de la actriz, una de las posibilidades que se manejaban era que ingresara nuevamente para acompañarlo.

Eso finalmente no ocurrió de aquella manera.

Ahora, la actriz sí volverá a la casa, aunque por un motivo diferente. Según contó Ochoa, Del Boca está conforme con esta nueva participación.

"Está contenta. Por eso ayer Gran Hermano tuvo un guiño con Yipio", explicó el periodista.

La referencia suma expectativa sobre el reencuentro entre ambos durante la jornada especial.

Un ex Gran Hermano fue quien adelantó la noticia

La información sobre el regreso de Andrea Del Boca llegó a Pepe Ochoa de una manera particular.

El periodista contó que un ex participante de Gran Hermano se comunicó con él para revelarle lo que iba a suceder. Según relató, esa persona estaba molesta porque no había recibido una convocatoria para participar de la celebración.

"Un ex Gran Hermano muy enojado me llamó y me lo contó. Está enojado porque no lo convocaron", relató Ochoa.

De esta manera, el dato comenzó a circular antes de la jornada en la que finalmente se producirá el regreso de la actriz.

Una casa transformada para celebrar bodas

La edición de este miércoles tendrá una dinámica diferente a la habitual. La casa más famosa del país dejará por unas horas el eje habitual de la convivencia y la competencia para convertirse en el escenario de una serie de casamientos.

La propuesta incluirá a participantes, exparticipantes y parejas del afuera, que formarán parte de una jornada especial dentro del programa.

En ese contexto aparecerá nuevamente Andrea Del Boca, quien tendrá una tarea central en las ceremonias.

Su regreso también representa una nueva oportunidad para que la actriz vuelva a encontrarse con algunos de los protagonistas con los que compartió su anterior paso por el reality.

Andrea Del Boca vuelve, pero esta vez desde otro lugar

La salida definitiva de la actriz había puesto punto final a su etapa como participante de Gran Hermano Generación Dorada. Su regreso, por lo tanto, no significa una reincorporación a la competencia.

Esta vez, Del Boca ingresará a la casa para cumplir una función puntual dentro de una jornada especial.

La combinación entre su regreso, el vínculo con Yipio y la celebración de los casamientos convierte su aparición en uno de los momentos que más expectativa genera entre los seguidores del programa.

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