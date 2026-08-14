Ángel de Brito vuelve a El Trece a cinco años de cambiar de canal: "Obvio, dije que..."

Ángel de Brito volverá a El Trece, aunque esta vez no será con "LAM". El conductor fue convocado para reemplazar a Moria Casán durante sus vacaciones y ya aceptó la propuesta, en un regreso que vuelve a ponerlo en la pantalla que fue clave para su carrera.

La noticia surgió durante su programa de streaming Bondi Live, donde De Brito contó cómo recibió el llamado y reveló que incluso mantuvo una conversación con Adrián Suar antes de avanzar con la propuesta.

El regreso todavía depende de una autorización de América y Mandarina, ya que el periodista actualmente forma parte de la programación de América. Sin embargo, su postura ya quedó clara: aceptó la invitación y ahora resta que las empresas involucradas terminen de definir su participación.

Una vuelta a la pantalla que marcó su carrera

La relación del periodista con El Trece tiene varios años de historia.

En 2016 comenzó allí Los Ángeles de la Mañana, el programa que con el tiempo se convirtió en uno de los grandes referentes de la televisión de espectáculos.

Aunque desde sus comienzos el público lo identificó como LAM, el ciclo terminó consolidando oficialmente sus siglas cuando se mudó a América en 2022 y pasó a ocupar un lugar central en la programación nocturna.

De Brito condujo las primeras seis temporadas del programa en El Trece antes de concretar su desembarco en América. Desde entonces, LAM se transformó en uno de los ciclos más fuertes de la señal y en un espacio con gran influencia sobre la agenda del espectáculo.

Por eso, el regreso del conductor a El Trece genera un condimento especial: no volverá con su histórico programa, sino que ocupará temporalmente el lugar de Moria Casán.

Moria Casán se toma vacaciones y ya tiene reemplazos

La oportunidad apareció a partir de la ausencia temporal de Moria Casán, quien se encuentra al frente de la programación matutina de El Trece.

La diva logró instalarse en la franja y convertirse en una de las figuras centrales de la competencia de la mañana, donde se enfrenta, entre otros programas, al ciclo de Georgina Barbarossa en Telefe.

Durante sus vacaciones, la señal comenzó a organizar un esquema de reemplazos con diferentes figuras. Entre los nombres elegidos apareció Ángel de Brito.

El periodista recibió la propuesta y decidió aceptar.

"Me llamaron para conducir un programa"

Durante una emisión de Bondi Live, De Brito comenzó a revelar detalles de la negociación y sorprendió al mencionar una conversación que había mantenido con Adrián Suar.

"El otro día hablé con Suar", contó el conductor.

Luego explicó cómo surgió el ofrecimiento: "Me llamaron para Canal 13, me llamaron para conducir un programa".

La propuesta terminó siendo ocupar el espacio que actualmente conduce Moria Casán.

"Me ofrecieron la mañana... La Mañana con Moria. Sí, porque como la One se fue de vacaciones, están llamando a los amigos para que la reemplacen", explicó.

Ángel de Brito ya dio el sí

El conductor dejó en claro que no dudó demasiado ante la propuesta y que su respuesta fue afirmativa.

"Obvio, dije que sí. Más luego arréglense con América y Mandarina. Si lo consiguen, los felicito", expresó De Brito.

La frase refleja el punto que todavía queda por resolver. Aunque el periodista aceptó el ofrecimiento, su participación necesita el visto bueno de América y Mandarina, empresas con las que actualmente está vinculado.

De esta manera, la pelota quedó del lado de las compañías, que deberán definir si permiten que el conductor tenga esta participación especial en El Trece.

Cuándo reemplazaría a Moria Casán

De Brito también adelantó cómo quedaría armado el cronograma de reemplazos durante la ausencia de Moria.

"El lunes conduce Fede Seeber, el martes Marcelo Polino y el miércoles quieren que conduzca yo. Yo ya di el ok", reveló.

De concretarse el acuerdo definitivo, Ángel de Brito se pondría al frente del espacio durante la jornada del miércoles.

El esquema contempla así diferentes figuras para acompañar temporalmente la conducción del programa mientras Moria disfruta de sus vacaciones.

Moria también eligió a sus reemplazantes

La diva no quedó al margen de la organización. Según contó De Brito, Moria Casán participa de la selección de las figuras que ocuparán su lugar.

"Están llamando a varios reemplazos. A todos Moria los eligió", aseguró el conductor.

Así, la propia Moria tendría participación directa en la elección de quienes pasarán por su programa durante su ausencia.

Un regreso con historia para Ángel de Brito

El posible regreso de Ángel de Brito a El Trece tiene un significado especial por todo lo que representa su vínculo con la señal.

Fue allí donde comenzó a construir Los Ángeles de la Mañana, formato que luego llevó a América y convirtió en uno de los programas más reconocidos de la televisión de espectáculos.

Ahora, varios años después, el conductor podría regresar a los estudios de la señal, aunque por una participación puntual y con una misión diferente.