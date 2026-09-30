Hernán de "Mala Fama" descolocó a Lizy Tagliani en "MasterChef Celebrity" con un picante comentario: "No se puede tener frío al lado de.."

El paso de algunos participantes por "MasterChef Celebrity" siempre puede dejar sorpresas, pero esta vez la cocina quedó por momentos en segundo plano.

Durante el segundo capítulo del reality de Telefe, Lizy Tagliani y Hernán Coronel, cantante de "Mala Fama", protagonizaron una seguidilla de ocurrencias que rápidamente llamó la atención.

Con Wanda Nara como testigo, los dos participantes mostraron una particular complicidad desde el comienzo de la emisión. Entre frases inesperadas y respuestas cargadas de humor, fueron construyendo uno de los momentos más desopilantes de la noche.

El insólito saludo de Hernán Coronel a Wanda Nara

La primera escena se produjo durante las presentaciones. Hernán Coronel fue el último participante en acercarse a saludar a la conductora y decidió hacerlo con una ocurrencia que dejó desconcertada a Wanda.

"Hola, Wandera talabartera", le dijo el cantante, provocando la inmediata reacción de la conductora, que no logró entender la referencia y preguntó: "¿Qué me dijo?".

En ese momento, Lizy Tagliani intervino para completar la broma con una explicación completamente inesperada. Según la humorista, "Talabartera, es un águila oriunda del Paraná", una respuesta que terminó de instalar el tono desopilante del intercambio.

La escena provocó risas y marcó el comienzo de una dinámica que tendría varios capítulos durante la gala.

Lizy Tagliani reveló que estaban "en algo"

La buena onda entre Lizy y Hernán tampoco pasó inadvertida para Wanda Nara. Al notar la conexión que había surgido entre ambos, la conductora quiso saber si ya se habían hecho amigos.

Pero Tagliani eligió una respuesta mucho más sugestiva y continuó con el tono de humor que había comenzado unos minutos antes. "Es que estamos en algo", lanzó la humorista, generando nuevas risas entre los presentes.

La frase dejó instalada una particular complicidad entre los dos mientras se preparaban para afrontar el desafío culinario de la jornada.

El picante comentario de Hernán a Lizy

El momento que terminó de llamar la atención llegó poco después. Antes de que comenzara la prueba, Wanda Nara observó que Hernán parecía tener frío y decidió preguntarle si efectivamente sentía las bajas temperaturas.

El cantante aprovechó la situación para hacerle un inesperado comentario a Lizy Tagliani. Primero reconoció que tenía "más o menos" frío, pero enseguida explicó el motivo por el que no podía sentirse demasiado afectado por las bajas temperaturas: "No se puede tener frío al lado de esta salamandra".

La comparación tomó por sorpresa a los presentes y Lizy, lejos de dejar pasar el comentario, decidió seguirle el juego con una referencia musical. "Leña para el carbón", respondió la humorista, profundizando así el particular ida y vuelta que habían construido desde el comienzo.

El intercambio se convirtió en uno de los momentos más descontracturados de la gala y rápidamente comenzó a circular entre los espectadores.

La reacción del público en las redes sociales

La escena no tardó en trasladarse de la pantalla a las redes. La cuenta oficial de "MasterChef Celebrity" compartió el momento en Instagram y los usuarios rápidamente dejaron sus comentarios sobre la particular dupla.

Entre las reacciones se destacaron mensajes como "Qué dupla", "Los amo a Hernán y Lizy" y "Lizy y Hernán son unos genios", en referencia al divertido intercambio que habían protagonizado durante la emisión.

La repercusión mostró que la dinámica entre ambos no quedó solamente dentro del estudio y rápidamente encontró eco entre los seguidores del programa.

Un debut con humor y mucha complicidad

Más allá del desafío gastronómico, Lizy Tagliani y Hernán Coronel consiguieron llevarse buena parte de las miradas durante su primera aparición en "MasterChef Celebrity".

Desde el particular saludo a Wanda Nara hasta el comentario sobre la "salamandra", los participantes protagonizaron una seguidilla de momentos que aportaron humor a la gala y encontraron rápidamente eco entre los espectadores.

Por ahora, la cocina tendrá que esperar para saber cómo continúa la aventura de ambos en el reality. Lo que quedó claro desde el primer capítulo es que, al menos en materia de humor, Lizy y Hernán ya encontraron una fórmula para hacerse notar.