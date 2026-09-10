La economía detrás de las stablecoins que casi nadie utiliza

Mientras gigantes como USDT y USDC concentran la mayor parte del volumen diario, decenas de proyectos mantienen reservas, contratos inteligentes activos e incluso listados en exchanges, aunque apenas registren movimiento. Ese contraste revela una economía mucho más curiosa de lo que parece.

"¿Qué respalda realmente una stablecoin?" Esa pregunta aparece una y otra vez en el mundo cripto, pero rara vez se formula otra igual de incómoda: ¿por qué algunas monedas estables sobreviven durante años sin que casi nadie las use?

La explicación no siempre tiene que ver con el fracaso. En muchos casos, estas stablecoins cumplen funciones silenciosas que no aparecen en los rankings de popularidad, pero resultan valiosas para determinados actores del mercado.

El coste oculto de existir

Mantener una stablecoin implica mucho más que emitir tokens. Existen gastos relacionados con auditorías, cumplimiento regulatorio, custodia de reservas, infraestructura blockchain y acuerdos con plataformas que permitan su negociación. Incluso una plataforma de trading otc de criptomonedas suele priorizar activos con mayor liquidez cuando ejecuta operaciones de gran tamaño, lo que dificulta que las stablecoins menos utilizadas ganen relevancia. Cuando el volumen diario es reducido, esos costes dejan de repartirse entre millones de operaciones y pesan directamente sobre el proyecto.

La concentración del mercado ilustra el desafío. Según datos de DeFiLlama, USDT y USDC reúnen la inmensa mayoría de la capitalización del sector, mientras numerosas alternativas representan fracciones muy pequeñas del suministro total. Esa diferencia también afecta al llamado efecto red: cuantos más usuarios aceptan una moneda, más útil se vuelve para nuevos participantes.

El círculo difícil de romper

Las stablecoins menos utilizadas suelen enfrentarse a una paradoja sencilla. Sin liquidez no atraen usuarios, y sin usuarios resulta complicado generar la liquidez necesaria para competir.

Deben financiar auditorías periódicas incluso con ingresos limitados.

Mantienen reservas que generan costes administrativos.

Pagan integraciones técnicas con nuevas redes y aplicaciones.

Necesitan incentivos para proveedores de liquidez en protocolos DeFi.

Compiten contra monedas con reconocimiento global.

Afrontan menores ingresos por comisiones debido al bajo volumen.

Corren el riesgo de perder relevancia aunque mantengan la paridad.

Lo que revela el mercado institucional

En los mercados institucionales, donde las operaciones pueden ejecutarse fuera de los libros públicos, la prioridad suele ser encontrar suficiente liquidez sin mover el precio. Ese contexto deja una enseñanza curiosa: muchas stablecoins pequeñas apenas aparecen porque los grandes participantes prefieren activos ampliamente aceptados, reduciendo el interés económico por alternativas con escasa circulación.

Algunas sobreviven gracias al rendimiento de sus reservas, especialmente cuando los tipos de interés aumentan y los bonos del Tesoro generan ingresos adicionales. Otras dependen del respaldo de empresas, fundaciones o ecosistemas blockchain que las mantienen activas incluso con poca demanda.

El valor también depende de ser elegida

La historia de estas stablecoins recuerda que la estabilidad no garantiza el éxito económico. En los mercados financieros, la confianza necesita circulación, profundidad y una comunidad dispuesta a utilizarlas de forma constante.

Quizá las stablecoins olvidadas nunca dominen el mercado, pero funcionan como un experimento permanente sobre cómo nace el dinero digital. Demuestran que, incluso cuando el precio permanece inmóvil, la verdadera batalla ocurre en otro lugar: conseguir que alguien quiera usar esa moneda mañana.

Descargo de responsabilidad: Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, de inversión ni de trading. No debe interpretarse como una recomendación para comprar, vender o mantener ninguna criptomoneda o activo digital. Los mercados de criptomonedas son altamente volátiles, y la inversión en activos digitales conlleva el riesgo de perder parcial o totalmente los fondos invertidos. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, es fundamental realizar una investigación propia y evaluar cuidadosamente la tolerancia al riesgo.



